Los guardias civiles piden realizar menos controles de alcoholemia por temor al virus

Los guardias civiles destinados en la Agrupación de Tráfico están preocupados por el incremento de contagios de coronavirus y consideran que en su trabajo podrían estar más protegidos. En ese contexto, los funcionarios aglutinados en torno a la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han propuesto al general jefe de la Agrupación de Tráfico un conjunto de medidas absolutamente inusuales pero que, a su entender, ayudarán a reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad. En una misiva remitida al mando responsable del control de la circulación vial, los guardias plantean, entre otras cosas, restringir el número de pruebas de alcohol y drogas en carretera, según informa el diario El Confidencial.

"Deben realizarse cuando haya síntomas evidentes o la gravedad de la situación lo requiera por la observancia de una conducta indebida, independientemente de las que se tengan que realizar por la implicación en un siniestro, que son obligatorias", reflexionan los miembros del instituto armado, que insisten en que, en cualquier caso, los controles de alcohol o drogas que se lleven a cabo seguirán "de forma estricta el protocolo establecido". La propuesta de reducir este tipo de pruebas de sustancias estupefacientes a los conductores no ha tenido aún respuesta por parte del mencionado mando policial, como tampoco la han experimentado las otras sugerencias recogidas en la carta remitida por la citada asociación.

Una de ellas se refiere a la necesidad de incrementar los recursos con el fin de hacer las pruebas necesarias tanto en los mencionados controles de alcohol como en los de droga. El Confidencial ya informó de que los equipos proporcionados por la Dirección General de la Guardia Civil eran insuficientes. "Faltaban kits para hacer controles de drogas", aseguró tajantemente el portavoz de la AEGC, Fernando García, el mismo que ha remitido la mencionada carta al general responsable de Tráfico. "Deben velar por que haya el material necesario", insiste en la misiva, que aborda también el modo de llevar a cabo las denuncias a los infractores.

En concreto, propone la "supresión de la entrega en mano de la notificación del boletín de denuncia". Los agentes plantean sustituir este trámite por la "notificación verbal", que no requiere la realización de contacto físico alguno. Añaden que en el apartado de observaciones debería indicarse que la copia no se entrega "por seguridad", para "evitar contagios". De este modo, entienden, se "minimizará el riesgo", ya que se "omiten acciones como la firma" y los funcionarios reducen el tiempo que pasan "de interacción" con el conductor sancionado.

Estas iniciativas, según entienden los miembros de la asociación, ayudarán a reducir la cantidad de infectados y a que, por lo tanto, los componentes de la Agrupación de Tráfico lleven a cabo un mejor servicio, ya que podrán mantener la máxima cantidad de efectivos de la plantilla operativos. "Lo descrito tiene el único objetivo de minimizar los riesgos de contagios para poder así realizar las tareas de vigilancia, protección y auxilio en las vías con el mayor número de agentes posible, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un incremento progresivo de los desplazamientos a la vez que un aumento diario de los contagios en todo el territorio nacional", sostiene la misiva.

Desde la Asociación Española de Guardias Civiles aseguran que el número de enfermos por coronavirus dentro del instituto armado está aumentando al mismo nivel que lo hace la sociedad en esta segunda ola, lo que significa que es previsible que -si no se ponen medidas drásticas como las mencionadas- en las próximas semanas haya un elevado número de agentes que no estén en disposición de trabajar, lo que podría vaciar las carreteras de motoristas y vehículos de la Agrupación de Tráfico. "Si no se toman medidas y Sanidad no agiliza los test es muy posible que se supere el número de contagios que hubo en marzo", vaticina García, que tiene claro que la cantidad de confinados "está subiendo poco a poco" de forma preocupante.