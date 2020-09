‘’Error al cargar nuevos datos de infección’’, el fallo ‘puntual’ que numerosos usuarios reportan de la app del Gobierno para el rastreo de contactos

Las nuevas tecnologías deben jugar un papel clave en la lucha contra el coronavirus. De este modo, la app Radar Covid, desarrollada por La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) de España, el órgano superior del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es, a priori, uno de los elementos que cobra especial relevancia en esta fase de la pandemia.

La aplicación, a partir de la interfaz de programación de Apple y Google, está ya activa y disponible para detectar contactos y se ha demostrado que la app puede localizar casi el doble de contactos que el sistema de rastreadores humanos, actualmente reforzado por miembros del ejército.

Sin embargo, y pese a que la consejera de sanidad en Castilla y León, Verónica Casado, recomienda encarecidamente su descarga, hay numerosos usuarios que reportan fallos en su funcionamiento.

En determinados smartphones con sistema operativo Android, la aplicación lanza mensajes de error que no tienen un arreglo intuitivo para muchos usuarios. Estos errores hacen que la aplicación no funcione correctamente y que no se pueda comunicar con el sistema sanitario de cada comunidad autónoma o con otros dispositivos para identificar si el usuario ha estado cerca de un positivo, lo cual convierte la aplicación en inútil.

En numerosos terminales bajo el sistema operativo Android, la aplicación notifica que ‘’el ahorro de energía ha sido activado’’ y bajo esta circunstancia la aplicación deja de funcionar pues necesita estar trabajando constantemente en segundo plano y algunos terminales cierran sus aplicaciones que no están siendo utilizadas para no gastar batería. Este problema, tiene fácil solución, al menos para alguien que se desenvuelva mínimamente bien con un móvil, bastará con dirigirse a los ajustes del teléfono, pulsar en ‘batería y rendimiento’ (o similares) y, dentro de este menú, pulsar en ‘ahorro de batería en aplicaciones’ y habilitar que la aplicación se ejecute en todo momento.

No es difícil, pero es cierto que para alguien que no esté habituado a trastear con este tipo de dispositivos puede suponer un auténtico reto. Sin embargo, el error más frecuente y el más reportado por los usuarios es el que notifica ‘’error al cargar nuevos datos de infección’’ y que no tiene ninguna solución aparente.

SALAMANCA24HORAS.COM se ha puesto en contacto con La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) desde dónde nos indican que se trata de ‘’fallos puntuales’’ y que suelen producirse por problemas con Google Play. Bastaría, según la SEDIA con actualizar la aplicación de Google y reiniciar el móvil.

La ingeniera informática y desarrolladora salmantina Celia Herrera, lamenta que el desarrollo de la aplicación haya sido en todo momento privado a través de una empresa y que el código de la aplicación haya estado ‘’secuestrado’’ hasta el miércoles 9 de septiembre, cuando se abrió a toda la comunidad informática. ‘’La sorpresa fue ver que cuando hicieron público el código la aplicación no estaba aún ni terminada, y tenía bastantes fallos (…) la comunidad informática podríamos haber ayudado a solucionar los bugs o fallos que ahora están apareciendo. Es bastante frecuente que los desarrolladores de manera altruista reportemos fallos y su posible solución de las aplicaciones y con esta pues especialmente’’

Pese a los fallos que registra la aplicación a día de hoy, Herrera dice que ‘’ahora mismo la aplicación ya es funcional y segura, aunque con algunos fallos que entre todos podemos solucionar más rápido. Por ejemplo, se detectó un problema grave con los dispositivos Apple y por la tarde ya estaba solucionado gracias al trabajo de todos’’.

Relativo al problema que notifica ‘error al cargar nuevos datos de infección’, destaca que ‘’en este caso puede que la aplicación tenga algún tipo de problema al comunicarse con el sistema sanitario de la Junta, a mí en Salamanca me daba el error y en Andalucía no me sale’’. Lo cierto es que el motivo de ese fallo aún no ha sido identificado y pese a que desde el Gobierno lo consideran ‘puntual’ es mucho más frecuente de lo que nos indican y puede ser debido a que ‘’la aplicación no se ha podido probar en muchos dispositivos, con muchos protocolos distintos de bluetooth. En dispositivos nuevos funciona perfectamente en su mayoría y en dispositivos más antiguos, con versiones antiguas de Android, no es compatible’’.

No obstante, y ante la desconfianza de algunas personas sobre la aplicación, Herrera destaca que ‘’en ese sentido, el trabajo es estupendo. La aplicación es totalmente segura. Que la gente no sea desconfiada y la descargue porque no te van a robar nada, apenas te pide permisos y simplemente utiliza el bluetooth para comunicarse con otros dispositivos que la tengan instalada, ni accede a información de tu teléfono, ni geolocaliza ni nada’’.