​SATSE Salamanca denuncia la falta de enfermeras y de medidas de protección suficientes en las residencias de Servicios Sociales de la provincia

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Salamanca ha denunciado que las residencias y centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales no cuentan con el personal enfermero suficiente para afrontar la atención a los residentes en plena pandemia, que este personal no recibe formación ni información y que carece de equipos de protección personal (EPIS) adecuados, circunstancias que están poniendo en riesgo su salud y la de los residentes de estos centros.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, "ha solicitado en reiteradas ocasiones, y sin obtener respuesta alguna, un encuentro con la gerente territorial de Servicios Sociales de Salamanca, Isabel Sánchez Gambón, para que se adopten las medidas oportunas que permitan dar respuesta a las necesidades organizativas, materiales y de personal de enfermería que sufren los centros de la Gerencia de Servicios Sociales en nuestra provincia".

Advierten que, aun tratándose de centros en los que conviven personas especialmente vulnerables a la pandemia, no disponen del personal de enfermería suficiente para poder llevar a cabo los protocolos adecuados para prevenir potenciales contagios y detectar precozmente cualquier brote, ante el cual se hace necesaria una actuación rápida y contundente.

SATSE Salamanca denuncia que los profesionales no son formados ni informados, que no se les aplican las medidas de aislamiento adecuadas debido a la escasez de profesionales en la plantilla, exponiendo a un riesgo potencial de contagio a los residentes. Además, no disponen de medios de protección individual adecuados (EPIS), no se realizan PCR a los trabajadores en los centros y son éstos los que de modo personal e individual se las realizan en su centro de salud para asegurarse de no suponer un peligro de contagio para las personas a las que asisten.

Asimismo, como denuncia SATSE, en medio de todo este caos ni direcciones de los centros ni la Gerencia Territorial se pronuncian al respecto, pese a la gravedad de la situación.

SATSE agradece el esfuerzo que los profesionales de enfermería que prestan sus servicios en los centros de personas mayores y de personas con discapacidad de Salamanca están haciendo para controlar la situación interna. Gracias a su alta cualificación y sobre todo a su interés en el bienestar de estas personas están supliendo la falta de ambas por parte de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, que debe velar por la salud de sus trabajadores y de los residentes de los centros que dependen de ella, especialmente en estos momentos de pandemia por Covid-19.