​Recomendaciones de los pediatras de la Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad para una vuelta al cole más segura

Ayudar a los niños a que se acostumbren a las mascarillas

El uso de las mascarillas es obligatorio para los mayores de 6 años, sin embargo, es importante que los niños empiecen a acostumbrarse a ella cuanto antes, explica la Dra. Diana Vargas. Tan importante es utilizar las mascarillas, como hacer un buen uso de ellas. Recuerda que las mascarillas quirúrgicas deben ser de un solo uso, que se debe enseñar a los niños a quitárselas correctamente, a guardarlas en un sobre o bolsa después de quitárselas y a lavarse las manos después de tocarlas.

No llevar a los niños a clase con síntomas

Ambos especialistas coinciden en que, aunque conseguirlo es algo muy difícil, sobre todo entre los más pequeños, en los colegios se tienen que reducir los grupos de alumnos en las aulas para mantener la distancia interpersonal de 1,5 m. Además, recomiendan realizar trayectos separados para que los niños no se crucen en los pasillos.

Es vital no llevar a los niños al cole si presentan síntomas para evitar nuevos brotes, señala la Dra. Vargas. Todos los padres tienen que estar alerta porque a la COVID19 se sumarán otras infecciones respiratorias propias del otoño, y en muchas ocasiones son indistinguibles. En ese sentido lo mejor es ser cauto y no llevar a los niños al cole si tienen fiebre, tos, mocos, etc., explica la especialista. Es importante también que se evite, en la medida de lo posible, llevar a los niños que presenten síntomas con personas de edad avanzada, como los abuelos, ya que éstos forman parte de los denominados grupos de riesgo, continúa la pediatra.

Ventilación frecuente de las aulas