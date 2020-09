Roberto Íñiguez: "Necesitamos más foco y concentración"

El entrenador de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez se mostraba claro en sala de prensa y mandaba varios mensajes a sus jugadoras para mejorar en los próximos encuentros aunque, en su última respuesta, también reconocía la dificultad de hacer ese buen último cuarto y ganar el partido.

Valoración. "Estoy un poco dolido en ese aspecto porque creo que el equipo, cuando un entrenador prepara la charla y piensa sobre el partido les comenta de dónde viene, piensa en el otro equipo, en la cosas que van a pasar; y les ha comentado todo lo que ha pasado en la primera parte y en el inicio del tercer cuarto. Y necesitamos mucho más foco y concentración. Tenemos el talento tan exagerado como para salir a la pista y ganar solo con el talento, pero tenemos que ganar como equipo. Además, este es el ADN de Avenida. Y tienen que respetar ese ADN. La gente que está orgullosa de este club es por ese ADN, por esa filosofía. Luego ya puedes jugar mejor o peor, desarrollar jugadoras... pero la actitud no puede fallar. Es algo que el partido nos viene sensacional. La reflexión que estaba haciendo a solas es "que bien nos viene este partido". Lo he vivido tantas veces que evidentemente ganando nos viene mejor.

Jugadoras. "Me ha gustado Maite, el trabajo de Gajic en el rebote, me ha gustado Vilaró en defensa, la sabiduría de Silvia en ciertos momentos... Me han gustado muchas cosas de jugadoras en algunos momentos. Lo que me ha gustado del equipo es que ha vuelto. Y eso es muy importante. Porque era complicado volver".