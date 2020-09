Jacobo Montes: "Vamos dando pasos para adelante"

El Club Deportivo Guijuelo vencía este sábado al Extremadura. Su entrenador, Jacobo Montes, se marchaba contento con las evoluciones de sus jugadores y también con la actitud del equipo. Y destacaba cómo se ha acoplado Ayub al puesto de lateral derecho.

Valoración. "La clave es competir, adaptarte a los contextos que el fútbol te ofrece. El Extremadura es un equipo que nos apretaba bien por dentro y no nos dejaba salir. La primera parte sufrimos en no poder hacer nuestro fútbol y, en la segunda parte, tuvimos nuestros mejores momentos del 45 al 65. Lo menos importante es el resultado. Con lo que me quedo es con que el equipo sigue mejorando. Vamos dando pasos adelante"

Registros. "En el fútbol moderno, cualquier equipo tiene que dominar todos los tiempos. Un partido es una sucesión de micropartidos. Tienes que saber atacar cuando el equipo rival está parado, momentos en los que el equipo rival te somete y tienes que saber estar bajo y momentos que tienes que dominar las transiciones".

Situación del equipo. "Lo veo bien. Pero espero que sea mucho peor que dentro de un mes, que será cuando empecemos a competir. Será el 18 de octubre cuando nos juguemos los puntos contra el Celta B".

Pino. "Está bien. Ahora tenemos dos días de descanso, merecidos. Si todo va bien, el martes estará entrenando con nosotros".

Ayub como lateral derecho. "Yo no sé por qué la gente encasilla a los jugadores. Yo pienso que los buenos jugadores, y Ayub lo es, son buenos en cualquier posición. El jugador tiene que tener predisposición a jugar en esa posición. Si tiene esa predisposición, el talento ya lo tiene".

Público en las gradas. "Es importante ese apoyo. Una de nuestras fortalezas tiene que pasar por el Municipal. El público es muy importante y creo que la gente que ha venido se ha llevado una grata impresión".