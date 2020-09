​El Hospital de Salamanca, aunque en ‘números rojos’, “no está mal de camas”

Poco a poco, esta segunda oleada del COVID-19 -ya reconocida por el Gobierno estatal, si bien desde el Gobierno autonómico se ha indicado que no es una segunda ola porque “el virus nunca se fue”- va pareciéndose más a la primera. Aunque todavía queda para llegar a la angustiosa situación que se vivió durante los meses de marzo y abril, cierto es que la presión sobre los servicios sanitarios va, paulatinamente, en un aumento que todavía no es alarmante pero que sí debería ser preocupante.

Mientras que de Atención Primaria no se pueden conocer cifras -aunque los sindicatos han apuntado que existe una situación “in extremis”-, de la presión hospitalaria sí que se puede saber el estado, puesto que viene recogido en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León.

En el mismo se recoge tanto el porcentaje de ocupación sobre las camas habilitadas actuales tanto en planta como en UCI (unidad de cuidados intensivos) así como la cantidad de pacientes hospitalizados por COVID, también en planta como en UCI.

Un Portal de Datos Abiertos que, eso sí, es menos transparente que la semana pasada. Y es que como recoge El Diario de Castilla y León, la Consejería de Transparencia -cuyo titular es Francisco Igea- ya no facilita el total de camas iniciales en planta y en UCI y, por tanto, no se puede conocer el número de camas “bloqueadas” (eufemismo utilizado por la consejera de Sanidad y por el Sacyl para no referirse a las camas cerradas en los centros hospitalarios) o no habilitadas de los hospitales.

El CAUSA, en ‘números rojos’ con una ocupación del 90% en planta

Dentro del apartado de ‘Ocupación Hospitalaria’ del Portal de Datos Abiertos se puede observar que a fecha de 17 de septiembre, en Castilla y León hay 4.094 camas ocupadas en planta de las 5.513 habilitadas hasta la fecha, lo que supone que el 74% de las camas habilitadas actualmente estén ocupadas.

Unas cifras nada desdeñables que no se deben sólo al COVID, sino al resto de patologías. De hecho, ‘apenas’ hay 440 pacientes ingresados en planta por dicha enfermedad, lo que supone un 10,75% total de los ingresados. Lejos quedan los 2.358 hospitalizados por el coronavirus del 2 de abril, momento el que se alcanzó el pico.

En lo que al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se refiere, la situación es sensiblemente peor. La ocupación hospitalaria, con 563 camas ocupadas de las 626 habilitadas, alcanza el 90%, siendo uno de los dos únicos complejos hospitalarios de toda Castilla y León que están en ‘números rojos’ (85% de ocupación o más). El otro es el Río Hortega Vallisoletano.

Pese a lo preocupante que puedan parecer estos números, fuentes hospitalarias explican a SALAMANCA24HORAS que, en el caso de que fuera necesario ampliar el número de camas disponibles, se podría hacer de manera rápida, tanto para pacientes COVID como para los de otras patologías. El mejor ejemplo es que en los últimos tres días se han habilitado 20 camas que se encontraban bloqueadas, según datos del propio Portal de Datos Abiertos de Sacyl.

Eso sí, aunque en Salamanca, al igual que en el resto de la Comunidad, hay muchos más pacientes ingresados por otras patologías que por COVID-19, sí que hay un mayor porcentaje de ingresos por la enfermedad del coronavirus que en el resto de Castilla y León. Así, por esta enfermedad hay 82 pacientes en planta del Clínico, lo que supone un 14,56% del total.

Si el número fuese en aumento en los próximos días, como puede ser que suceda, el Plan de Contingencia del CAUSA contempla diversas vías de actuación. La principal es seguir habilitando ‘zonas COVID’ en el Clínico, como ha sucedido en los últimos días.

En ningún momento, y salvo desastre, se recurriría al nuevo Hospital para albergar a pacientes ingresados en planta, ya que hay recursos sanitarios suficientes como para acoger a todas estas personas. Así, después del Clínico irían el Virgen Vega y Los Montalvos y, posteriormente, otros recursos sociosanitarios, como fue Fonseca en el mes de abril -si bien, en esta ocasión, este lugar está descartado-. Sólo si fuera necesario un hospital de campaña, este no se instalaría en Salamanca, sino que sí se utilizaría el nuevo Hospital, algo a lo que se espera a no llegar.

De hecho, a partir del 1 de octubre, muchas camas que ahora mismo no están habilitadas debido a diferentes obras en el hospital volverán a estar disponibles. Pero, como señalan las fuentes hospitalarias a este medio, “no estamos mal de camas”, añadiendo además que diariamente existe una fluctuación de ingresos y altas que permiten mantener un equilibrio.

La UCI continúa en una situación óptima

El nuevo Hospital sí que sería utilizado por Sacyl en el caso de que la UCI del Clínico no diese abasto. De hecho, esta REA (Unidad de Reanimación) que se habilitaría para 32 pacientes podría estar en menos de 24 horas si fuera necesario, tal y como explicó la propia Verónica Casado la última vez que estuvo en Salamanca.

Eso sí, parece que, al menos por el momento, esta REA no será necesaria. Y es que la unidad de cuidados intensivos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en ningún momento se ha visto saturada. De hecho, actualmente hay 54 camas habilitadas de las que 36 están ocupadas (el 67%). De esos 36 pacientes, ‘solo’ 8 están ingresados por COVID-19 (22,22%).

Por poner un ejemplo de lo que sucedió en abril, el día 8 de ese mes, momento en el que ya había pasado el pico de la pandemia pero continuaban las malas cifras, estaban habilitadas 93 camas UCI de las que 65 estaban ocupadas, 44 de ellas por pacientes COVID.

Pese a que estas cifras puedan parecer lejanas, lo cierto es que Castilla y León ha sido la tercera comunidad de España con mayor número de ingresos en planta y la cuarta de ingresos en UCI. Así lo detalló la consejera de Sanidad en rueda de prensa el pasado jueves, alertando del riesgo que esto supone.