​Adriá Arjona, sobre Unionistas: “Tiene una gran afición y es un gran club”

Uno de los muchos futbolistas que se encuentran pendientes de recibir una llamada en el tramo final del mercado de fichajes es Adriá Arjona. El jugador catalán cuajó una buena temporada en el Prat la pasada campaña (25 partidos y tres goles) y está a la espera de recibir noticias. Adriá Arjona explica en SALAMANCA24HORAS sus ganas de volver a vestirse corto y habla de los equipos charros. Además, se mostraría encantado de recibir una llamada para jugar en Salamanca.

Esperando una llamada. “Estoy con muchas ganas. Desde marzo ya son seis meses y llevo mucho tiempo preparándome. Me siento preparado para volver a jugar y tengo ganas. Me da un poco de envidia ver a otros compañeros entrenando desde hace un mes y yo no poder hacerlo pero intento calmar ese ‘mono’ con partidos por la televisión”.

Buena temporada en el Prat. “El fútbol es así. Va de año en año. Si algún club cree que no encajas, tienes que respetarlo”.

AFE. “Estuve solo unos días. Recibí un golpe y tuve que estar parado algunos días. Creía que era injusto seguir allí y no darle la oportunidad a otro compañero. Fui a Madrid a tratarme pero ya estoy recuperado. Estaba Carpio y hablé un poco con él. Tiene un trayectoria espectacular.”.

Características. “Me considero que soy un jugador que le da mucho valor al grupo. Si el grupo rinde, todos rendimos. No voy a coger el balón, irme de diez y meter gol; pero hay que entender que si haces mejor al grupo, siempre tienes más posibilidades de marcar. Soy hábil, me gusta mucho estar en contacto con la pelota pero también apretar mucho en defensa. Algunos clubes me ponen de extremo y otros de mediapunta. Yo crecí en la escuela del Barcelona y me siento muy cómodo de 10 y también me siento muy cómodo ‘tirado’ hacia la banda izquierda”.

Fútbol charro de Segunda B. “Conozco poco pero lo sigo desde aquí. Fui leyendo que los aficionados de Unionistas y Salamanca aprietan mucho y sé que la ciudad es espectacular”.

Solo Unionistas cuenta con fichas senior libres. “No me importaría ir. Lo ves y dices “Vaya afición, vaya club”. Tiene una gran afición y es un gran club. Estoy abierto a recibir su llamada”.