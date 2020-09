Ayuso estudia extender las restricciones a "otras muchas zonas" de Madrid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a los madrileños restringir en los próximos 15 días "al máximo su movilidad a lo esencial y sus contactos a los convivientes más cercanos". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en la necesidad de seguir el consejo del ministro y ha pedido limitar la movilidad "a lo estríctamente imprescindible" para poder atajar el ritmo de contagios que en Madrid amenaza con comprometer al sistema de salud.

El Ministerio de Sanidad notificó este lunes un significante aumento de nuevos contagios de COVID-19 durante el fin de semana, 31.428, de los cuales 2.957 corresponden a casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Así, el total de infectados durante la pandemia asciende a 671.468. En cuanto a los fallecimientos, el departamento de Illa sumó 168 muertes, con lo que el total se sitúa en 30.663.

En Madrid, la comunidad educativa protagoniza una huelga en protesta por la estrategia de vuelta al cole en medio de la pandemia. Mientras, el Grupo Covid organizado entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central empieza a trabajar coordinadamente y se espera que en breve tomen las primeras nuevas decisiones para complementar las medidas que buscan doblegar la expansión del virus en la región.

La segunda ola del coronavirus desembarca en toda Europa. En Reino Unido el Gobierno ha decidido cerrar todos los bares y restaurantes a las 22.00 horas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudia extender las restricciones de movilidad a "otras muchas" zonas y no ha descartado que pudiesen llegar a aplicarse en toda la autonomía. "Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasará nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.