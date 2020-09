Ecologistas solicitan que Renfe recupere las conexiones de Salamanca y apuesten por la movilidad sin emisiones

Este martes, 22 de septiembre concluye la Semana Europea de la Movilidad con la celebración del Día sin Coches. Para celebrar este día, Renfe ha sacado una oferta especial. Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que esta oferta no va a beneficiar a todo el mundo, ya que son muchos los trenes que no han vuelto a estar en funcionamiento tras el estado de alarma, y mucha la gente que no tiene acceso al tren.

Durante el estado de alarma, se redujeron al mínimo los servicios de trenes. A partir del 22 de junio, Renfe fue incrementando las frecuencias y plazas, con especial incidencia en los corredores con mayor volumen de viajeros. Ecologistas en Acción señala que este hecho está ahondando las diferencias de conexión entre unas poblaciones y otras, y discriminando a zonas que ya tenían serios problemas con la conexión ferroviaria.

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Salamanca, donde no se han vuelto a poner en marcha dos trenes Alvia que unen la capital charra con Madrid. Salamanca, con 150.000 habitantes y a poco más de 200 km de Madrid, solo tiene seis trenes diarios con Madrid en estos momentos. Cinco de ellos tardan cerca de tres horas en realizar el recorrido entre ambas capitales.

Son muchos más los servicios que no se han puesto en marcha, pero la organización ecologista denuncia que es complicado conocerlos, porque Renfe no ofrece información al respecto.

Esta situación de desmantelamiento de trayectos en tren va en contra de la transición ecológica. Sirva este caso a modo de ejemplo: un viaje en coche Santander-Madrid, supone más de cuatro veces más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que el mismo realizado en tren.

José Luis Ordóñez, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “El tren es clave en una movilidad 0 emisiones, porque es un medio en gran medida electrificado. Pero debemos potenciarlo para que sea atractivo y aumente la demanda. El Gobierno está haciendo lo contrario”.

Ecologistas en Acción denuncia que la otra gran pérdida de la pandemia son los trenes nocturnos. Mientras los trenes nocturnos están teniendo un resurgir potente en el resto de Europa, en el Estado español todo apunta a que los pocos que lo hacían antes de la crisis sanitaria no lo volverán a hacer en el futuro.

“Por otro lado, es necesaria la vuelta de los servicios de restauración, con las medidas de seguridad e higiene pertinente, o algún tipo de solución. Trenes con duraciones de hasta 13 horas como (Galicia-Barcelona) están circulando sin ningún tipo de restauración a bordo donde poder comprar ni siquiera bebida”, ha enfatizado Ordoñez.

Otro servicio recortado en las estaciones es la asistencia a personas con movilidad reducida y personas que se desplazan con bebés, ATENDO, que ha dejado de funcionar tras estallar la pandemia.

Ecologistas en Acción concluye que el tren es la pieza clave en una movilidad sin emisiones. Por su capacidad para vertebrar territorios, es también vital para el reto demográfico. “La recuperación de la pandemia es una oportunidad para mejorar estos servicios, no para destruirlos. Por eso, demandamos una rápida recuperación de frecuencias de los servicios anteriores a la pandemia”, ha concluído Ordóñez.





Asimismo, para mejorar el servicio de trenes, los planes de recuperación de la crisis de la COVID-19 deben incidir en mejorar el tren, con medidas tales como: la electrificación del total de las líneas de ferrocarril del Estado, la compatibilidad de la infraestructura para uso tanto de trenes de mercancías como de viajeros, la intermodalidad de las estaciones de ferrocarril, la adecuación de los espacios en los vagones para aumentar el número de bicicletas que pueden viajar en el tren, y el aumento de los aparcamientos de bicicletas en las estaciones de tren.