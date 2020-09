VÍDEO | "Esto es una vergüenza", los vecinos de Sotoserrano, al límite: Más de 40 casos de coronavirus, mercadillo y positivos sin respetar la cuarentena

La desastrosa evolución del coronavirus en Sotoserrano -localidad que pertenece a la zona básica de salud de Miranda del Castañar- está poniendo al límite tanto a los profesionales sanitarios como a los vecinos que sí están respetando las medidas de seguridad.

Con varios focos de infección que afectan a personas de todas las edades -seis años, 13, 40 ó 70- y a falta de conocer los datos de las PCR realizadas el viernes, son al menos 40 positivos en covid, varios de ellos ingresados en el Hospital de Salamanca, como han explicado a SALAMANCA24HORAS fuentes sanitarias, asegurando que tres cuartas partes del pueblo "están contagiados".

Con esta situación, la queja se centra tanto en la 'desaparición' del alcalde como en el comportamiento incívico de determinados colectivos, especialmente coincidiendo con las fiestas de San Ramón de finales de agosto y las del Cristo del Humilladero del 14 de septiembre.

Así, se refieren a las pasadas fiestas de San Ramón, con charanga por las calles y público bailando sin mascarilla; aglomeraciones de gente, botellones de decenas de jóvenes tras el cierre de los bares, gente bañándose en el piló y, lo que es más grave, "personas con PCR positiva que no respetan la cuarentena".





"El alcalde es la máxima autoridad, no tiene competencias, pero es el que debe solicitar la ayuda a las administraciones, a la Guardia Civil, porque esto es una vergüenza, ¿cómo se permite hoy el mercadillo?".

En la misma línea, otros vecinos lamentan que la situación actual que atraviesa este pueblo serrano se ha venido gestando semanas atrás. "Pocos han respetado cuarentenas y aislamientos", crítica a la que se suma la 'permisividad' municipal con la instalación de terrazas de bares, algunas junto a la puerta de entrada del consultorio médico y otras a centímetros de los tradicionales poyos donde se sientan los mayores de Sotoserrano.





Sebastián Requejo: "El Ayuntamiento puede tomar medidas, pero no controlar la vida privada de las personas"

"El Ayuntamiento de Sotoserrano ha tomado todas las medidas necesarias para impedir la transmisión comunitaria del virus, pero lo que no puede controlar es la vida privada de las personas". Así de tajante se muestra el alcalde del municipio serrano, Sebastián Requejo, en conversación con SALAMANCA24HORAS.

El máximo responsable del Consistorio del municipio indica que las características de Sotoserrano, enclavado en la Sierra de Francia, ha facilitado la transmisión del virus. Para ello, el alcalde muestra varios ejemplos: En primer lugar, el turismo que ha recibido el pueblo en agosto y septiembre. "Hemos llegado a estar desbordados", dice. En segundo lugar, y pese a que no se han celebrado las fiestas patronales estivales, algunos sí las han celebrado por su cuenta y riesgo. "Nosotros oficialmente no hemos programado nada, pero eso no quita para que algunas personas hayan decidido salir a cantar y bailar, reunirse y beber", explica el regidor. Por último, Requejo habla del comportamiento de los turistas: "Hay gente que llega a Sotoserrano de visita o de vacaciones y piensa que allí no le va a pasar nada, y los pueblos no son inmunes".

Requejo cuenta que la alarma ha saltado el 14 de septiembre al constatar que se estaba experimentando una importante escalada de casos en el pueblo y se ha emitido un bando informando de lo ocurrido. El bando, publicado el domingo día 20 de septiembre, relata las actividades que ha realizado el Consistorio para tratar de frenar la expansión del virus, y solicita a los vecinos que estén en cuarentena o pendientes de resultados PCR que cumplan escrupulosamente los aislamientos domiciliarios.

"Hay gente que ha guardado perfectamente la distancia y ha usado la mascarilla y otros que, directamente, se han relajado. Las peñas estaban cerradas pero ha habido meriendas y se han reunido igual", manifiesta.

El alcalde finaliza diciendo que han solicitado la ayuda de la Guardia Civil y que, ahora mismo, la mayor parte del pueblo está tratando de quedarse en casa el mayor tiempo posible, debido a que gran parte de los habitantes son mayores y están asustados.