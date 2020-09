​Las restricciones en Salamanca pueden levantarse este miércoles: “Nos reuniremos con su alcalde porque la tendencia es positiva”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha expresado una idea esperanzadora, en relación al coronavirus, para la ciudad de Salamanca. Una provincia que “tienen una tendencia al descenso” y cuya capital también tiene, junto a Valladolid, “una situación positiva”.

Por este motivo, la propia consejera ha asegurado que en la tarde de este martes se reunirá con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, para determinar si, dada la situación actual, "se levantan las medidas o se mantienen".

No obstante, no ha querido adelantar nada "hasta que no hable con ellos, solo puedo decir que la situación de Salamanca y Valladolid ha mejorado".