El Gobierno dice que no alargará la ayuda a los autónomos por falta de dinero

Quedan ocho días para que el 30 de septiembre expire el sistema de prestaciones para los autónomos debido a la Covid y no parece que vaya a haber más ayudas extraordinarias. Al menos es lo que hace días fuentes oficiales del Gobierno trasladaron a las asociaciones de autónomos, que no solo pedían mantener la prestación que existe a día de hoy, sino mejorarla recuperando el esquema extraordinario por cese de actividad que estuvo vigente entre abril y junio, en los peores momentos de la pandemia, según informa el diario digital 20minutos.

En esos meses, quedaron exentos de pagar la cuota a la Seguridad Social y pudieron acogerse a una prestación por cese de actividad cuando pudieran acreditar pérdidas del 75%, algo que no era muy complicado para la mayoría dado que la mayor parte de la actividad quedó paralizada.

Para julio, el Gobierno ya no quiso prorrogar este sistema extraordinario y lo sustituyó por uno "complementario". A partir de entonces, la exención del pago de la cuota a la Seguridad Social ya solo fue total en julio, mientras que en agosto tuvieron que pagar el 50% y en septiembre, el 75%.

En un contexto en el que el Gobierno esperaba que el verano supusiera una recuperación económica, esta prestación "complementaria" ponía un tope para percibir una prestación que antes se reconocía a todas las pérdidas de al menos el 75%. Solo la cobrarían quienes no ingresaran más de 1.450 euros al mes. Este es el sistema que terminará el 30 de septiembre y que los autónomos no quieren prorrogar, sino dar un paso atrás –como el que consideran que también ha dado la pandemia– y regresar a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

El pequeño comercio, en "quiebra real"

Mantienen que el verano ha sido muy malo y lejos de ir recuperando fuelle, los negocios que han ido reabriendo siguen a medio gas mientras que con la llegada de septiembre hay otros como academias de enseñanza no reglada, ludotecas o pequeños comercios que se encuentran en la "quiebra real". Los autónomos ven que la perspectiva para muchos negocios es seguir cerrados o cerrar si no reciben más ayudas por lo que piden volver al sistema extraordinario de cese que entre abril y junio les permitió cobrar una prestación y quedar exentos del pago de cuotas a la Seguridad Social, ante un cese que no era definitivo, sino solo puntual, por la Covid.

Sin embargo, el Gobierno no se muestra nada receptivo. El viernes pasado, las tres asociaciones más representativas de autónomos –ATA, UPTA y Uatae– se reunieron con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Le expusieron sus demandas pero no recibieron ninguna propuesta sobre lo que ocurrirá a partir del 30 de septiembre. Les escuchó pero se marcharon del Ministerio sin ninguna propuesta. Escrivá tampoco les dio un "no" –indican–, pero sí incidió mucho en cuestiones presupuestarias para no volver a la prestación extraordinaria. Sí se mostró más dispuesto a estudiar mejoras en las prestaciones para los autónomos de temporada.

El mensaje oficial que se les trasladó desde el Gobierno es que "no hay dinero" para volver a la prestación extraordinaria. "Nos dicen que no tienen dinero", explica uno de los interlocutores.

El argumento que se da desde el Ejecutivo es que ya han gastado "muchísimo dinero" y que los fondos "se están agotando". En paralelo, Trabajo y los agentes sociales negocian prorrogar los ERTE por causa mayor "el tiempo que sea necesario" y fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos descartan problemas de liquidez. Aseguran que hasta ahora el Gobierno ha ido cubriendo todos los gastos ingentes que ha generado la Covid, como los ERTE o las prestaciones de personas que se han quedado en el paro. El Estado no está teniendo problemas en financiarse y ya en agosto había cubierto el 82% de las emisiones de deuda, lo que hace pensar que se podrá cubrir el resto sin mayores problemas hasta finales de este año.

Por otra parte, las reticencias del Ministerio de Seguridad Social también tienen que ver con un análisis de la situación según el cual el colectivo de autónomos se está recuperando adecuadamente y las cifras de vuelta a la actividad "no son malas".

Las asociaciones de autónomos mantienen que muchos han reiniciado su actividad, lo han hecho a un ritmo menor del normal y que si muchos autónomos aguantan es porque tienen un colchón o las expectativas de volver a recibir una ayuda. Si, como parece, el Gobierno no recupera la prestación extraordinaria, aseguran que muchos no tendrán más remedio que cerrar definitivamente.