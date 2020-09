Guía para comprar un coche de segunda mano y salir victorioso en el intento

El mercado de los vehículos de ocasión remonta sus ventas a grandes pasos. Este tipo de coches están entre los más buscados gracias a su relación calidad-precio, por lo que se pueden encontrar verdaderas gangas y modelos muy competitivos. Pero, a veces, donde dan una de cal dan otra de arena y también se puede adquirir un coche que no esté en tan buen estado como parecía en un primer momento.

Para evitar situaciones desagradables, compras que supongan una pérdida de dinero o malas decisiones, hay que afrontar la búsqueda de un coche de segunda mano con cuidado, tiempo y paciencia. Aquí va una guía con consejos de los pasos a seguir en caso de lanzarse a adquirir un modelo de ocasión:

- Qué necesitas. Lo primero es definir las necesidades de movilidad antes de iniciar la búsqueda. Así se evitará la tentación de adquirir modelos que luego no cumplan con las expectativas deseadas.

- Compara. Una vez elegido el tipo de coche, lo mejor es comparar precios y prestaciones. Hay varias páginas con modelos de segunda mano que pueden servir para hacernos una idea del precio estimado.

- ¿Particular o concesionario? Desde la financiación a la garantía, apostar por una fórmula u otra tiene sus beneficios y sus perjuicios. Hay que estudiarlos antes de decantarse por una opción.

- La revisión mecánica. No puede faltar una inspección ocular del exterior y del interior del vehículo, además de abrir el capó y echar un vistazo. No te olvides de chequear el cuentakilómetros.

- Pruébalo. Tanto en concesionario como por particular han de dejarte probar el vehículo. Es, además, la mejor manera de que compruebes que se ajusta a tus expectativas o necesidades.

- Pregunta. Es mejor pecar de precavido que de desinteresado. Hay que preguntarle al vendedor todas las dudas que surjan respecto al coche.

- Comprueba. Solicita el informe del vehículo a la DGT y comprueba que el número de matrícula y de bastidor son los que aparecen en la documentación. Si no, te expones a comprar un vehículo robado o con embargos.

- ¿Estás seguro? Si hay algo en el coche que no te convence o no te gusta, no lo compres. Por mucho que sea un modelo de segunda mano tienes que sentirte cómodo al volante y estar satisfecho con la compra que hagas.