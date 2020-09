El asesino de John Lennon desvela por qué lo mató 40 años después

Era un 8 de diciembre de 1980 cuando John Lennon fue asesinado en la puerta de su casa en Nueva York. Tenía 40 años cuando iba paseando con Yoko Ono y un joven de 25 años le disparó cinco veces.

Mark David Chapman fue el autor del crimen. Hoy, con 65 años, sigue en prisión. En una grabación que ha visto la luz ahora, admite que piensa todos los días en su “despreciable acto”, y asegura que merecía la pena de muerte, a pesar de que fue condenado a cadena perpetua.

El pasado mes de agosto Champan solicitó la libertad condicional y le fue denegada por 11ª vez. La junta de prisión de la cárcel de Wende ha decidido no concederle el permiso porque “sería incompatible con el bienestar de la sociedad”.

En la grabación Chapman explica el motivo de su acto: “Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso, y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho, mucho, mucho, mucho la gloria para mí. Fui muy egoísta. Quiero añadir eso y enfatizarlo profundamente. Fue un acto extremadamente egoísta. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella”, dijo refiriéndose a Yoko Ono.

“No lo maté por su personalidad o por el tipo de hombre que era. Era un hombre familiar y un icono. Era alguien que hablaba de las cosas de las que ahora hablamos y eso es magnífico”, añadió.

“Él era un ser humano y yo sabía que iba a matarle. Eso ya dice que no mereces nada, y si la ley y ustedes deciden dejarme aquí durante el resto de mi vida, no me quejaré”. apuntó.