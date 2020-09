Las nuevas zonas con restricciones en Madrid se conocerán antes del fin de semana

La Comunidad de Madrid prepara ya el siguiente escenario: la ampliación de las restricciones de movilidad a más de las 37 áreas que se encuentran confinadas desde el lunes. Y no esperará a que pasen las dos semanas desde que se tomó la primera decisión, ya que el avance del coronavirus en la región va a pasos cada vez más rápidos y son ya, al menos, otros 16 barrios –de Madrid capital y otros municipios– los que superan el principal de los tres criterios técnicos que se tienen en cuenta: mil casos por cada 100.000 habitantes. Así, tras la primera reunión del Grupo Covid-19 y la Unidad Territorial –dos de los órganos creados tras el acuerdo entre Isabel Diaz Ayuso y Pedro Sánchez– celebrada este martes, el horizonte que se plantea es que este viernes o el fin de semana se emita un nuevo veredicto con más directrices y la posible incorporación de otras localidades afectadas, según informa el diario ABC.

Fuentes gubernamentales no se atrevían el martes por la tarde a afirmar que la ampliación de los vetos sea «inmimente», sino que puede tardar días. Respondían así a los rumores que desde mediodía apuntaban a que el mismo martes por la noche se daría a conocer. Pero precisamente hoy miércoles se conocerán los datos del informe epidemiológico semanal de la Consejería de Sanidad. Y lo que reflejen puede ser una foto fija de la manera en que se vaya a actuar.

Las zonas que, al cierre de esta edición, se encontraban en la casilla de entrada de áreas confinadas son las correspondientes a estos centros de salud en la capital: Villaamil (distrito de Tetuán); García-Noblejas y Canillejas (San Blas-Canillejas); Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro); Rafael Alberti y Campo de la Paloma (Puente de Vallecas); San Isidro (Carabanchel); Orcasitas (Usera), y Lavapiés (Centro). Este último ya superaba el umbral el viernes pasado, cuando se anunciaron los 37 primeros, pero se quedó fuera.

En cuanto al resto de municipios, podrían sumarse: Las Fronteras (Torrejón de Ardoz), Alcalde Bartolomé González (Móstoles), Doctor Trueta y Miguel Servet (Alcorcón), Panaderas (Fuenlabrada), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), y Villa del Prado y Aldea del Fresno (que comparten área básica de salud). Algunas ya cruzaban la línea roja establecida por Sanidad la semana pasada, pero, como Lavapiés, no entraron en el paquete de las restricciones. En la otra cara de la moneda estarían aquellos barrios que sí podrían recobrar la normalidad al recuperar su tasa de incidencia acumulada en los últimos catorce días, pero probablemente eso ocurra cuando se cumpla el plazo inicial establecido.

El anuncio del avance en el tiempo en la ampliación de restricciones se produjo por boca de la propia presidenta regional, apenas 24 horas después de la reunión que mantuvo en Sol con el jefe del Ejecutivo nacional, en el que, entre otras cosas, acordaron una línea de trabajo conjunta entre ambas administraciones, tras seis meses de enfrentamiento por el Covid-19. No obstante, serán los grupos constituidos quienes, siempre en base a «criterios sanitarios» –según el Gobierno regional–, tomen las decisiones al respecto, después de la primera toma de contacto. Fuentes de la consejería de Vivienda y Administración Local detallaron que será la Unidad Territorial quien coordine las actuaciones que sean necesarias en los 179 municipios de la región, con reuniones bisemanales, en principio.

Nuevas demandas

Alcaldes de municipios ya confinados, del PSOE, llevan días reprochando a laComunidad que solo se restrinjan los movimientos en zonas «humildes» y de voto tradicional a la izquierda. De hecho, el regidor de Parla, Ramón Jurado, manifestó su voluntad de que se amplíe nlas restricciones en el municipio, de modo que no se aplique solo en las dos zonas básicas de salud afectadas, sino en toda la ciudad (130.124 habitantes). Este extremo, especificaron desde el Gobierno regional, no fue secundado por los otros seis dirigentes municipales que participaron en el encuentro entre estos y los consejeros de Presidencia y Vivienda y Administración Local, Eugenia Carballedo y David Pérez, respectivamente.

El argumento de la segregación, agitado por el PSOE y Podemos, fue también desmentido por el Ejecutivo regional: «Las razones son estrictamente técnicas y sanitarias, no hay nada de índole político». Precisamente, el lunes, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid remitió al TSJM la orden de las restricciones, para obtener su aval judicial, un dictamen que se espera para mañana o el viernes. Por ahora, todo se está articulando con el margen de la legislación autonómica, pues no se quiere pedir el estado de alarma a Moncloa, algo solo necesario, indican en Sol, si se llega a otro confinamiento total. «Ahora lo que se limita es la movilidad, no se prohíbe salir a la calle, por lo que no hay confrontacion con derechos fundamentales», explican. La propia Ayuso dijo en una entrevista en Onda Cero: «Queremos ver cómo van funcionando estas áreas prioritarias en las que en cuestión de una semana o una semana y pico empezarán a verse los resultados, pero mientras tanto estamos estudiando dónde seguir aplicando más restricciones».