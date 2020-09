El BOE recoge una multa de 3.000 euros para la fiesta que se celebraba tras el evento taurino de 'Destino La Glorieta' como "infracción grave"

El expediente indica que tanto los servicios técnicos municipales como la Policía Local consideran una infracción de carácter grave los hechos ocurridos en la Plaza de Toros el pasado jueves, 7 de agosto, "consistente en ejercer la actividad o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma sin la preceptiva licencia ambiental, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, en particular, ejercer una actividad de SALA DE CONCIERTOS en el emplazamiento de referencia sin la correspondiente licencia ambiental, circunstancia acaecida y puesta de manifiesto por la Policía Local el día 7 DE AGOSTO DE 2.020, a las 01:20 horas".

La infracción, recoge el BOE a través del Ayuntamiento de Salamanca, puede ser sancionada con multa de entre DOS MIL UNO (2.001) y CINCUENTA MIL (50.000) EUROS y suspensión total o parcial de las actividades por un periodo máximo de DOS (2) AÑOS". Sin embargo, la notificación recogida en el BOE indica que la sanción impuesta al responsable del evento musical de La Glorieta asciende a "TRES MIL (3.000) EUROS".

Tal y como informó SALAMANCA24HORAS, el Ayuntamiento aseguró que había abiertos al menos tres expedientes sancionadores contra la fiesta posterior al evento taurino, por lo que es de esperar que se vayan tramitando más multas.