Paula Echevarría y Miguel Torres esperan su primer hijo en común

Paula Echevarría y Miguel Torres están de enhorabuena. La actriz y el exfutbolista esperan su primer hijo en común, tal y como han anunciado a través de Instagram, según informa el diario digital 20minutos.

"Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia. ¡En unos meses seremos uno más!", han escrito ambos en sus respectivos perfiles incluyendo el 'emoji' de un bebé y un corazón.

Para dar la buena noticia, la pareja ha decidido publicar simultáneamente una tierna fotografía en blanco y negro en la que los dos aparecen posando junto a Daniella, la hija de la influencer con el cantante David Bustamante.

La pareja, que comparte tres años de relación, ha decidido dar el paso en medio de los rumores sobre un posible embarazo. Según el diario ABC, la actriz estaría de cuatro meses, tal y como se aprecia en su pronunciada tripa.

Sin embargo, Echevarría siempre se mostró reacia a la hora de responder sobre las especulaciones. "Me molesta que digan que estoy embarazada, que he engordado me da igual", expresó el pasado año. "Este verano me lo he comido todo. Todo Asturias, todo Italia... También hace un año que dejé de fumar y desde entonces he engordado 6 kilos", añadió.

Ahora, la modelo, de 43 años, y el deportista, de 38, se sumergen juntos en una nueva e ilusionante etapa para ambos. La pareja se conoció en el rodaje del videoclip de A contracorriente, una canción de su entonces marido, Bustamante, lo que supuso el comienzo de su historia de amor.