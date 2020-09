​Jorge Recio: “Este club ha sido grande gracias a la afición”

El presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, atiende a SALAMANCA24HORAS a dos días para que el Pabellón de Würzburg vuelva a contar con público en sus gradas para animar a Perfumerías Avenida. Serán, eso sí, solo seiscientas personas que gritarán por toda la Marea Azul.

Buen inicio de campaña. “El título de Castilla y León solo vale cuando se pierde pero el que lo gana tiene mucho orgullo. Para nosotros también. Es una buena piedra de toque aunque nunca tenemos toda la plantilla. Y la Supercopa… ¿qué te voy a decir? Ha sido la más difícil y siempre era un campeón con otro. El nuevo formato ha sido de cuatro equipos y con sorteo libre. Nos tocó Girona e hicimos un gran partido. Podía haber caído de cualquier lado, como cayó el año pasado de su lado cuando Hayes pudo empatar pero no entró la canasta. Y la final ante un Gernika que también aprieta mucho. Fue triste porque no pude felicitar a mi equipo porque estaban en una burbuja y lo celebré con Carlos Méndez con un sándwich y una Coca Cola. Yo una cerveza”.

Últimas llegadas. “Katie Lou llega el domingo, ya confirmado. Hayes, el 1 o 2 de octubre. Desde luego, con ganas de ver al equipo al completo. Hemos ganado una Supercopa difícil sin dos jugadores. A Hayes la conocemos perfectamente y a Katie sabemos que es de las mejores de la WNBA y está en órbita de selección de EEUU”.

Leo Rodríguez. “Hicimos una gestión para traer a Hayes. Pero quisimos reforzar el equipo para una temporada tan imprevisible. Con los nombres que nos dieron, no tuvimos dudas de que era Leo. Aquí dejó muy buenos posos y desde que salió de aquí no ha parado de crecer. Cuando vimos que estaba libre, fuimos a por ella. Aceptó y estamos encantados con su trabajo. Da muchas cosas y da mucha experiencia”.

Fichaje de Íñiguez. “Roberto, hace dos años, tratamos que viniese pero no pudo porque tenía contrato. Ya nos acercamos por entonces y sabíamos que era un entrenador a tener en cuenta. Surgió todo como surgió. Dejó Kursk en enero. Nos pusimos en contacto con él aunque sabíamos que tenía mucha categoría. Es un entrenador muy cotizado. La oferta de Avenida era a otro nivel. Pidió tres años y le dijimos que sin problemas. La experiencia desde agosto es muy fluida, fácil y muy tranquila. La valoración de un entrenador no es solo por el título y este año se ha visto que tenemos una gran plantilla pero puede haber por nombres plantillas mejores. Lo que hace bien Roberto es sacar todo lo que puede de la plantilla”.

¿Algún fichaje fallido? “Si te digo la verdad… como fue un final tan dramático tras la Copa y la semana que al final no jugamos en Rusia… la configuración sabíamos qué movimientos queríamos dar. Queríamos a Hayes y Roberto también. Loyd y ella se solapaban a veces en la pista. Aunque cualquier equipo querría tener a las dos. Han salido muchas jugadoras en la confección del equipo. Pero teníamos que rehuir de las americanas porque no sabíamos cómo iba a estar la situación deportiva ni tampoco la de la empresa. Teníamos claro que íbamos a ir a por europeas pero nos salió la opción de Katie Lou. Pueden haber pasado dos o tres nombres por la cabeza. El primer paso fue tener a Hayes, luego ya Gajic y luego ya con Samuelson fuimos encajando el plantel estructurado. Alba Torrens no ha salido en ningún comentario. Sería un sueño. No teníamos tiempo ni para soñar. Creo que ahora mismo es inaccesible para Avenida. Está en los mejores equipos de Europa. Nunca apareció en las quinielas porque hay un tipo de jugadoras a las que Avenida no puede acceder. Ese nombre no. Pero algún día tendrá que volver a España y seguro que habrá equipos que puedan luchar por ella. Este año, no hubo opciones”.

Formato Euroliga. “La situación actual es muy complicada. Sabiéndolo todo a nivel deportivo, con tanto PCR, pueden aparecer problemas. Nosotros no tenemos vuelo directo… era complicado de asumir. Incluso hay países donde a los españoles nos piden cuarentenas. Era muy complicado. Planteamos una propuesta FIBA que era reducir la Euroliga pero han entendido la opción de la burbuja que ya la hacen en la NBA. Ventaja, la seguridad; inconveniente, que no tienes a tu gente en el pabellón. Sigue siendo liguilla de ida y vuelta. Puedes recuperar un fallo. Los rusos son potentes: Kursk está fichando muy bien. Nos ahorramos viajes y desgaste físico y, a un partido, puede pasar cualquier cosa. Preferimos esta opción”.

Público contra Promete. “El martes eran 25, entre los que había que contar a los periodistas. Es decir, Carlos Méndez, cuatro personas más y yo. Nos ha animado que pueda haber 600. Este club ha sido grande gracias a la afición. Nos parece positivo de dónde venimos hace dos días. Tampoco sabemos qué va a pasar luego. Nuestra intención es sacar la campaña de abonos. Serán 600 u 800 y luego ya sacaremos más. Hace dos días eran 25 personas en total y ahora podemos meter 600. Hay que pedir mucha responsabilidad a toda la gente que vaya. Ojalá podamos pasar pronto de 600 a 1400”.