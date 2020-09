​Sergio Molina: “Es un subgrupo dificilísimo”

Sergio Molina es uno de los jugadores más destacados del Salamanca CF UDS. Un capitán sin brazalete. El centrocampista reconoce lo positivo que es la pugna por ser titular en la parcela ancha y también la dificultad del subgrupo.

Mitad de la pretemporada. “Las sensaciones son buenas. Hay mucha gente buena y se trata de ir conociéndonos cómo es cada uno. Está habiendo mucha carga física. Es necesaria. Llevamos mucho tiempo parado. Yo no había estado parado pero no era lo mismo que entrenar el día a día con el equipo. Ahora pesan más las piernas pero es lo normal. Es bueno que nos metan caña”.

Mediocentro. “Para mí, la competencia es muy positiva con el grupo. Dos serán titulares y tres apretarán por detrás. Creo que la dirección deportiva y el entrenador, han diseñado una plantilla con diferentes estilos. Arriba tenemos dos jugadores corpulentos y nos va a venir muy bien. Cada campo va a ser distinto”.

¿Qué les pide Egea? “De momento, estamos todos concentrados en ponernos a tono físicamente. Tampoco te voy a dar muchas pistas que luego lo lee mucha gente. Somos nuevos y tenemos que conocernos”.

Sin brazalete. “Raro no me siento. Desde que salí del Madrid no volví a ser capitán. Pero, al final, lo he comentado más veces: me hubiese hecho ilusión ser capitán pero no es un problema. Si tengo que decir algo, lo voy a decir. Y si otro compañero lo tiene que decir, lo dirá. Eso es aportar al grupo”.

Competición. “Es un subgrupo dificilísimo. Los equipos de Salamanca van a dar guerra, tanto como Unionistas como Guijuelo. Zamora llevaba años en Tercera y quería subir, ha mantenido el bloque y va a pelear. Y los gallegos, sobre todo Depor y Pontevedra, van a estar arriba. Pero la categoría ya sabemos cómo es. Va a ser un grupo bastante”.