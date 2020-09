El PSOE reclama a la Junta que se destinen los fondos FEDER a camas hospitalarias y UCI

La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León y procuradora por el PSOE de Salamanca, Rosa Rubio, reclamó hoy que destine los fondos FEDER a incrementar el número de camas hospitalarias y camas UCI "ante la notoria deficiencia que ha tenido y tiene el Sacyl ante la pandemia del coronavirus".

Lo hizo durante la comparecencia de la recientemente nombrada directora general de Presupuestos y Estadística tras la dimisión de su antecesor por discrepancias con el consejero de Economía.

De hecho, la reasignación de los Fondos FEDER implica poder gastar 78,5 millones de euros, una partida que "le vendría bien a la paupérrima sanidad pública de nuestra Comunidad", según los socialistas.

Rubio lamentó que tras la firma del Pacto por la Reconstrucción hace tres meses "las primeras, y únicas medidas que se pusieron inmediatamente en marcha, fueran las de exigir al Gobierno de España". “Eso demuestra que ustedes no han aprendido nada de todo lo que hemos pasado y seguimos sufriendo aún”, en referencia al gobierno regional.

Por otra parte, la procuradora salmantina agradeció que la Dirección General de Presupuestos y Estadística haya reconocido que el 70% de los Fondos Covid usados en Castilla y León han venido del Gobierno de España, y que el pago de los ERTEs en la Comunidad correrá a cargo del Fondo Social Europeo de los 19,88 millones de euros reasignados.

También se ha mostrado crítica con la directora general respecto a la aprobación de los Presupuestos 2020-2021. “Sostiene que estas cuentas vienen condicionadas por la pandemia, pero no los aprobaron en los dos ejercicios anteriores y no había pandemia. Ahora, sin embargo, pretenden aprobarlos sin que se sepan aún los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuando pusieron esa excusa durante los dos ejercicios anteriores para no aprobar los suyos. Y, en todo caso, podrían hablar con Pablo Casado para que respalde los PGE y se acabó el problema”, argumentó.

La parlamentaria del PSOE por Salamanca ha afirmando que las dos terceras partes de la financiación de la Comunidad “viene de fuera, evidenciando la falta de autonomía financiera y recaudatoria para afrontar los gastos derivados de las competencias de la propia Administración autonómica".

Por último, volvió a insistir que el PSOE “no dará nuevos pasos hasta que no se produzcan los anteriores y se inicie el camino”, en referencia al cumplimiento íntegro del Pacto por la Recuperación de la Comunidad.