​Multa para dos padres al encontrarse sin mascarilla en la puerta de un colegio del barrio del Oeste y presentar un justificante falso sacado de internet

La cantidad de sanciones que se notifican cada inicio de semana por no llevar mascarilla en la ciudad de Salamanca no está sirviendo como medida que asuste a muchos otros. Dado que hay determinadas personas que por sus condiciones de salud no pueden hacer uso de ellas, existen otro grupo que comienza a buscar algunas triquiñuelas para evitar ese método de protección que sirve para asegurar su salud y la de los demás, pero que tanto les molesta llevar.

Es el caso, por ejemplo, de al menos dos padres, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, que en la mañana de este jueves estaban a la puerta de un colegio situado en el barrio del Oeste sin portar mascarilla.

Cuando han acudido los agentes de la Policía Local para solicitarle que se pusieran este sistema de protección ellos se han negado presentando un documento de dudosa procedencia sacado de internet y sin ningún valor legal o sanitario.

Por este motivo, los agentes han propuesto para sanción a estas dos personas por no llevar mascarilla y entender como falso ese documento que presentaban.