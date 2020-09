Pedro Duque avanza que se podría retrasar la aprobación de la vacuna hasta verificar su seguridad

El ministro ha defendido que, pese a que la vacuna "se está fabricando rápidamente", su seguridad no está comprometida

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha reiterado que la aprobación y puesta en marcha de la vacuna contra el COVID-19 se podría retrasar si es necesario para verificar al cien por cien su seguridad y que no genera efectos secundarios en humanos.

"Si hay que retrasar para esperar los resultados de los test pues habrá que hacerlo", ha comentado el ministro en declaraciones a los medios tras su visita a las nuevas instalaciones en Tres Cantos (Madrid) de la compañía biotecnológica Algenex, la primera fábrica de vacunas humanas en España. En sus nuevas instalaciones, cuenta con suficiente capacidad para producir antígenos para la formulación de hasta 100 millones de dosis vacunales al año.

El ministro ha defendido que, pese a que la vacuna "se está fabricando rápidamente", su seguridad no está comprometida. "Eso no quiere decir que vayamos a recortar en seguridad. No tiene que ver una cosa con la otra. Todos los test de seguridad a nivel español y europeo van a ser de la misma exigencia que la de cualquier medicamento. Lo principal es que tengamos una vacuna con la misma seguridad que cualquier otro medicamento que está en el mercado", ha comentado.

Duque ha apuntado que la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la compañía farmacéutica AstraZeneca podría llegar en los plazos previstos. "Parece que no hay ningún problema de que empiecen a proporcionar las dosis en diciembre", ha anunciado, aunque puntualizando que eso no significa que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) haya dado su aprobación para esas fechas. "Lo primero va a ser siempre no recortar en seguridad", ha apostillado.

Algenex obtuvo en agosto una subvención de 470.840 euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, para el desarrollo de distintos productos encaminados a luchar contra la actual pandemia de coronavirus. Esta financiación permitirá a la compañía incrementar los trabajos que ya ha iniciado en el desarrollo de un candidato a vacuna contra el COVID-19, así como de test diagnósticos para la detección de anticuerpos.