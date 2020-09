​Ayub no formará parte de la plantilla del Guijuelo: “Quitando la primera semana, yo siempre me he visto bien”

El Club Deportivo Guijuelo le comunicó durante el jueves a Ayub que no tendrá ficha en la plantilla. El centrocampista ha estado a prueba desde el inicio de la pretemporada y ha cuajado muy buenos partidos tanto en la medular como de lateral derecho. El jugador se marcha agradecido al club pero también reconoce estar ‘dolido’ por no quedarse.

Sin fichas tras un mes entrenando. “Quitando la primera semana, yo siempre me he visto bien. Pensé que estaría peor porque llevaba mucho tiempo sin entrenar a nivel grupal. Me vi dentro”.

¿Dolido por la decisión? “Si te digo que no, te miento. Esto es fútbol y no cambia nada. Hay que seguir”.

Relación con Astu y ‘Los Montes’. “Ha sido buena desde el primer día. Me ayudaron en todo. No tengo nada malo que reprocharles. Han sido francos conmigo. He estado siempre al tanto de lo que pasaba y de lo que no. Me lo comunican los entrenadores, aunque ya estaba hablado todo. Sabíamos desde hace días por dónde iban los tiros, quedaba una pequeña esperanza y hasta última hora no se han decidido. No tenían dudas en mi forma física ni mi estado. Si no había sitio es por otra cosa”.

Guijuelo, su tierra. “Ya hablé contigo. Si volvía era para reivindicarme yo mismo. Después de las lesiones, siempre supe que podía mejorar. La gente me quiere mucho y yo también a ellos. Nos reencontraremos pronto. No sé si llamar a Jorge Hernández como hermano mayor pero siempre me ha ayudado en todo y él sabe que se ha portado súper bien conmigo”.

Futuro. “A día de hoy no tengo ni idea. Pero estoy tranquilo. Algo va a salir. ¿Unionistas? Yo siempre he estado pendiente de Unionistas. No hay nada. Diego y yo somos amigos pero no hay nada. Es cierto que una vez estuve cerca de ir. Siempre se escuchan cosas”.