​Aythami: “No voy a engañar si digo que el delantero vive del gol y, aunque sea pretemporada, todo suma”

Aythami Perera es una de las sensaciones de la pretemporada de Unionistas. El delantero canario ha marcado ya tres tantos en los partidos disputados y trata con naturalidad que llegará competencia en su puesto. Además, explica las virtudes de jugar con Carlos de la Nava.

Primeras semanas de pretemporada. “Lo esperaba peor el regreso pero sí es verdad que va todo muy bien. Todo ha sido muy poco a poco para no encontrar lesionados u otra circunstancia que nos obligue a parar. La adaptación es muy buena desde el primer momento. Llevo un mes y parece que fue ayer. Tengo ganas de coger la forma lo antes posible”.

Acertado de cara a gol. “Es cierto que, después de mucho tiempo, no sabía cómo iba a reaccionar el cuerpo a la carga. Pero no me puedo quejar. Cada día sumo carga. No voy a engañar si digo que el delantero vive del gol y, aunque sea pretemporada, todo suma”.

¿Mejor solo o acompañado? “Hay que adaptarse a lo que pide el míster. En unos partidos será una cosa y en otros, otra. Yo me siento cómodo jugando al ataque, sea solo o acompañado. Cuando más seamos en zona de gol, mejor. Carlos lo hace fácil. Es un jugador con mucha veteranía en el campo y te libera mucho en el área. Las marcas van a él y así te libera para que puedas buscar el hueco”.

Falta otro 9. “El mercado está un poco más largo. Me gustaría que llegara más para conocernos. Seguro que podemos jugar con dos delanteros, o él y no yo. Ojalá venga pronto y nos conozcamos. La competencia en un equipo es sana. Sobre todo, por el equipo en sí. Así rendiremos todos al máximo nivel y no bajemos las orejas”.

¿Cómo vives la situación de Piojo? “Lo poco que he podido saber es que es una persona que va de casa al entreno y se toma muy en serio lo deportivo. Dentro de los entrenamientos, no veo diferencias. Me parece muy profesional. La situación es mala para él pero la está llevando muy bien”.

Debut liguero especial. “Parece que siempre se producen estas casualidades. Si había un partido para empezar la liga, igual no quería que fuese este. Tengo mucho cariño al Compostela y no puedo decir una mala palabra de ellos. El otro día puse un tuit y les deseé mucha suerte”.

Fichaje por USCF tras la entrevista de s24horas. “En su momento, no sabía de dónde salía la información. No sé si ayudó o no la entrevista. Lo que surgió después, quizá sí desniveló la balanza. Estoy aquí y tengo ganas de hacerlo muy bien”.