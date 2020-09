Ciudadanos pide en un pleno extraordinario la dimisión del alcalde de Carrascal de Barregas por su "gravísima irresponsabilidad"

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas celebra este viernes, a las 11.30 horas, un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, la petición de dimisión para el alcalde, el popular Guillermo Rivas, que solicita el Grupo Municipal de Ciudadanos con mayoría de ediles -cuatro- pero en la oposición merced al acuerdo de Gobierno entre PP y PSOE, por lo que, salvo sorpresas, no prosperará.

Esta solicitud se produce tras la polémica producida a raíz de la participación del alcalde en las 'no fiestas' de Carrascal mientras esperaba los resultados de la prueba PCR que fue positiva. Un comportamiento duramente criticado por los vecinos, al que acusaron de "irresponsable".

Los ediles de Ciudadanos argumentan en su petición de dimisión para el alcalde que este comportamiento "es de una inequívoca y gravísima irresponsabilidad. Decir que el alcalde desconocía que era positivo es decir media verdad, pues lo hizo a sabiendas de su situación, que sus familiares directos eran positivos y que él mismo estaba a la espera de conocer los resultados. No se puede justificar su presencia en un acto público con tan raquítica explicación".

Para la oposición, "esta irresponsabilidad, que sería inadmisible en cualquier persona, se torna en intolerable cuando su protagonista es la máxima autoridad municipal, y quién debe velar por el cumplimiento de las normas de protección sanitaria, además de ser el primero que debiera dar ejemplo en su conducta".

Ciudadanos considera que el comportamiento de Rivas "ha puesto en riesgo a toda la población, y es merecedor de los máximos reproches, al margen de otras responsabilidades sancionadores o punitivas, pues las más elementales razones de prudencia y respeto a los demás le obligaban a guardar cuarentena y confinamiento voluntario desde que conoció que sus familiares habían dado positivo, o al menos desde que él mismo se hizo análisis".

Para los cuatro ediles de Cs, "no puede estar ni un día más en el Gobierno Municipal quién no respeta al pueblo al que pretende gobernar. No puede continuar en el cargo de alcalde quién a sus vecinos ha puesto en riesgo. No merece ser representante quién ha puesto en peligro la salud de sus representados".