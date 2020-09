​El FACYL llega a su recta final, con nombres destacados como Refree y Lina, Ensemble Flashback, Diego Tosi, Katie Mitchell o Ernesto Ottone

FACYL pone el punto y final a una edición que se ha celebrado en diferentes espacios de la ciudad de Salamanca, y con una destacada programación a nivel online. Aún quedan dos días de intensa programación en la red con las conversaciones de Klaus Obermaier, Alexander Vert, Ernesto Ottone, Duncan Macmillan, Meredith Monk, Kathrin Deventer y Luz Estela Peña Gallego.

De igual forma, con los talleres de Ensemble Flashback (presencial) y Katie Mitchell (online) y las obras de teatro creadas para ser vistas online y en directo, 'The things beyond' de María Fernández Ache con Will Keen y 'La tortuga' de Marcelo Allasino con Matilde Campilongo. FACYL está organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

Durante este viernes y sábado aún podemos disfrutar de un intenso programa dentro del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León-FACYL, tanto en Salamanca como en la red.

Dentro de la programación de FACYL EN VIVO tenemos posibilidad de asistir al concierto de Lina_Refree, el espectáculo 'Qualcosa nascerà da noi' de Pablo Fidalgo (Casa Lis) y 'Double Jeu' de Ensemble Flashback con el violinista Diego Tosi (CAEM). En nuestro recorrido por la oferta cultural del FACYL no podemos olvidar contemplar la instalación ‘Non Plus Ultra’ del artista Gonzalo Borondo en el Palacio La Salina (de 10h a 22h) y el mapping interactivo ‘Dancing House’ de Klaus Obermaier en el Patio Escuelas Mayores (21h a 23h).

En el programa de FACYL ONLINE se ofrecen las conversaciones de Klaus Obermaier, Alexander Vert, Ernesto Ottone, Duncan Macmillan, Meredith Monk, Kathrin Deventer y Luz Estela Peña Gallego. Así como los talleres de Ensemble Flashback (presencial) y Katie Mitchell (online) y las obras de teatro creadas para ser vistas online y en directo, 'The things beyond' de María Fernández Ache con Will Keen y 'La tortuga' de Marcelo Allasino con Matilde Campilongo.

En cuanto a la programación de cine se puede ver 'Quarry' de Meredith Monk este viernes 25 y 'Angélica (una tragedia)' este sábado 26 de septiembre.

FACYL 2020 ha querido ofrecer una cultura más abierta a la participación desde un prisma plural e incorporando preocupaciones como el papel de la cultura en nuestro desarrollo y en nuestra convivencia y con la intención de poder llegar al máximo número de personas posible, tanto en su programación en vivo como en el amplio programa en línea a través de su canal digital.

Más información y Programa completo: www.facyl-festival.com.