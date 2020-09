Crisis en el equipo de Gobierno de Cespedosa: Cuatro ediles del PP presentan una moción de censura contra el alcalde

David Sánchez afirma: "Me van a liquidar el 6 de octubre", en una decisión que respeta, pero de la que discrepa

La crisis abierta en el equipo de Gobierno de Cespedosa de Tormes -con mayoría absoluta de PP con seis concejales por uno del PSOE- no ha sorprendido al alcalde, David Sánchez, para el que cuatro de sus compañeros de siglas piden la dimisión.

"Me van a liquidar en el pleno extraordinario del 6 de octubre", afirma el regidor a SALAMANCA24HORAS. Asumiendo que tienen los días contados al frente del Ayuntamiento, rechaza los argumentos esgrimidos por sus compañeros para presentar esta moción de censura respaldada por cuatro ediles del PP, excepto Diego Prieto. Se postula como sustitudo el concejal Ángel Mesón.

Los ediles basan la moción en la inoperancia y falta de diálogo del alcalde. Acusaciones que rechaza David Sánchez. "Les consulto todo, soy dialogante", afirma, recordando que se sumó a este equipo y aceptó encabezar la lista popular porque nadie quiso hacerlo. "Es una pena, Cespedosa es un pueblo fantástico y no quiero problemas".

Respetando la decisión tomada por sus compañeros de equipo de Gobierno, aunque discrepando, Sánchez reconoce que también se ha encontrado con escollos en estos 15 meses de legislatura. "Espero que vaya todo bien, no soy dañino ni para ellos, ni para el pueblo, he luchado y he pretendido lo mejor para Cespedosa".