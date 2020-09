VÍDEO | La divertida parodia musical sobre las restricciones en Madrid: Ayuso, Almeida y Simón cantan "Yo no cierro Madrid"

Yo no cierro Madrid es el nombre de este sketch con la canción Te dejo Madrid, de Shakira

La Comunidad de Madrid está acaparando numerosos titulares recientemente a causa de la gestión de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y sus restricciones sobre ciertos municipios y zonas de la capital. Pero este tema ha llegado incluso a la música de manos de una parodia del programa Polònia de TV3, según informa el diario digital 20minutos.

El vídeo empieza con Ayuso haciéndole un PCR a un paciente y, al ver que da negativo, le da la enhorabuena por no ser "panchito, ni chinito, ni rumano", en referencia a sus declaraciones sobre la influencia de los inmigrantes en la propagación de la Covid.

Entonces, los diferentes rostros comienzan a cantar y la presidenta asegura que en la capital todo está bien: "Aquí todo va bien yo no cierro Madrid". "Confinamos San Blas pero no Chamberí. Si eres de barrio rico no debes sufrir", añade Almeida. "Es más fácil culpar a un MENA iraní", apostilla la falsa Ayuso.

"Ya basta. Tendríais que confinar", pide Fernando Simón. "Tú cállate y vete ya a bucear", le reprocha la política por su participación en el programa Planeta Calleja.

Al final, Isabel Díaz Ayuso bromea con 'tapar el problema' de la Covid con banderas: "¡Madre mía, mira qué bonitas las banderas! De España y de Madrid, porque Madrid es España dentro de España", comienza a decir la presidenta popular. "¿Y Vallecas es Madrid?", le pregunta Almeida. "No, no, eso no es Madrid", responde Ayuso finalmente.