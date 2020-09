María Jesús Moro acusa al ministro Castells de desasistir al mundo universitario al renunciar a coger el timón y ponerse al frente de sus necesidades

La portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Popular, la diputada salmantina María Jesús Moro, ha acusado este viernes, 25 de septiembre, al Ministro Castells de desasistir al mundo universitario al renunciar a coger el timón y ponerse al frente de las necesidades de investigadores, estudiantes y universidades en la planificación del curso académico en plena pandemia.

“No le voy a pedir soluciones mágicas ante una pandemia sanitaria, pero desde el principio le pedimos que no mirase para otro lado, que se pusiera al frente y aprovechara el capital extraordinario universitario para girar el rumbo y adaptar la hoja de ruta a las necesidades”, le ha indicado Moro en el Congreso.

La diputada por Salamanca ha apremiado al Gobierno a acelerar la propuesta normativa de enseñanza universitaria online por ser “una emergencia nacional”, porque “no podemos esperar dos años para su puesta en marcha”. Le recrimina que, al desatender sus responsabilidades, haya condenado a las universidades “al ‘sálvese quien pueda’ sin certezas y con los medios y las fuerzas debilitadas”.

Moro también lamenta que Castells tampoco haya escuchado al mundo universitario ni haya tenido “un gesto” con cada una de las universidades del sistema público. También ha explicado que la mejor manera de afrontar las soluciones de emergencia nacional que requiere la universidad en una situación de pandemia es “con diálogo y entre todos”.

Investigadores esenciales

La diputada salmantina del PP también ha reclamado al ministro que los investigadores universitarios y no universitarios sean considerados esenciales, y ha lamentado que tanto el ministro de Universidades como el de Ciencia quedaran excluidos del núcleo del comité de crisis para la gestión de la pandemia.

Además, ha echado en cara a Castells que no dialogue con el PP y ha subrayado que un Gobierno sin debate parlamentario se aleja de la democracia: “Si no habla con la oposición cumplirá su hoja de ruta pero no su responsabilidad primera, que es gobernar para todos con independencia de su ideología”.

Por último, Moro ha reprochado al PSOE y a sus socios de investidura que olviden “la herencia socialista en préstamos universitarios, un sistema de becas en bancarrota, un presupuesto de 2010-2011 sin ejecutar y facturas no pagadas a proveedores”.