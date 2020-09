​La decisión de Unionistas para el inicio de Liga: jugar en Las Pistas con público o en el Reina Sofía sin él

El Ayuntamiento ha ofrecido estas dos posibilidades al club. En el nuevo campo no podrán entrar aficionados hasta que no finalicen las obras en las gradas (techado)

Unionistas de Salamanca jugará este sábado en el Reina Sofía. Los blanquinegros se medirán, en las semifinales de la fase regional de la Copa RFEF, a la Unión Deportiva Santa Marta. Sin embargo, los aficionados de Unionistas no podrán alentar a sus jugadores.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el club tendrá que decidir en los próximos días donde inicia la Liga. El Ayuntamiento de Salamanca ha ofrecido a la directiva blanquinegra dos opciones: jugar en Las Pistas con público o en el Reina Sofía sin él. Para este sábado, la Directiva ha elegido el Reina Sofía.

El motivo por el que el público no podrá entrar al recinto son las obras. Hasta que las obras en las gradas no hayan finalizado y se encuentren techadas, los aficionados no podrán acceder debido al peligro que supondría que estuviesen en las mismas. El club ya entregó el protocolo sanitario para poder jugar en el Reina Sofía pero para que el público pueda acceder, las obras del graderío tienes que haber finalizado.

Ahora, habrá que esperar la decisión que toma la directiva o, si por el contrario, optan por permitir a sus socios votar sobre una cuestión importante en la índole del club.

TEXTO: Pedro Hernández y Sergio Villardón.