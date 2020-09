Una diputada de Vox, en un 'reality show' de supervivencia

LaSexta ha anunciado el estreno de la segunda edición de 'La isla', un reality show de supervivencia que lleva dos años guardado en un cajón. Tal es el tiempo que ha pasado desde que se grabara que el concurso cuenta entre sus participantes con una cara conocida de la política, la de Mireia Borrás, diputada de Vox.

La segunda temporada de este concurso, que se grabó a principios de 2018, está protagonizada por 14 mujeres dispuestas a sobrevivir sin recursos en un remoto lugar en mitad del Océano Pacífico. Borrás, de 33 años y licenciada en periodismo, entró como miembro del Congreso de los Diputados en 2019, bastante después de su participación.

Al frente de 'La isla' se encuentra Pedro García Aguado, que finalizó su contrato con Atresmedia a finales de 2018. En el concurso participan mujeres anónimas (a excepción de Borrás en la actualidad), habitantes anónimas que están dispuestas a desafiar a la naturaleza del lugar y demostrar que están preparadas para superar esta experiencia que se presenta como la más enriquecedora y peligrosa a la que se hayan enfrentado jamás.

Estas mujeres no se conocen entre sí y no han visitado nunca antes la isla. Además, no cuentan con un equipo técnico y humano a su lado, sino que son ellas mismas las encargadas de grabar el programa con un testimonio en primera persona, sin ningún tipo de intermediario.