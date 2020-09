El Partido Popular presenta en Salamanca una recogida de firmas para luchar contra la okupación ilegal y la "inacción" de Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, y el secretario provincial, Carlos García Carbayo, han presentado en la mañana de este lunes, 28 de septiembre, una campaña que el PP ha puesto en marcha para luchar contra la okupación ilegal de viviendas.

Javier Iglesias ha señalado que el PP está poniendo "toda su energía" contra la okupación ilegal y, por ello, el partido quiere el apoyo ciudadano para manifestarle al Gobierno de España "que los ciudadanos normales, el sentido común y la justicia social en España están de lado de esta iniciativa del PP". "La okupación ilegal es un problema de primera magnitud, muy serio, para el conjunto de los ciudadanos españoles, que abarca a todas las clases sociales, lugares y barrios de nuestra provincia y de nuestro país", ha indicado Iglesias.

"La okupación ilegal es un problema para el que, como todos sabemos, el Gobierno tiene los ojos cerrados y no le presta atención. Es más, parte del Gobierno ve con extraordinaria simpatía que estas situaciones se puedan producir, y Pedro Sánchez, encantado de la vida, consiente, como con tantas situaciones que afectan a España", ha explicado el presidente del PP salmantino.

"Ahora mismo existen bandas criminales que atentan contra la libertad y contra la propiedad privada de los españoles de bien, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no ha dudado durante estos últimos días en justificar la labor de estas bandas. Esta es la línea del PSOE, caminar continuamente en la cuerda floja, tanto en este asunto como en muchos otros. No merecemos un Gobierno de España que no defienda al conjunto de los españoles. Por eso, el Partido Popular en esta realidad compleja, no va a mirar para otro lado", ha comentado Iglesias.

Por ello, el PP ha organizado una campaña de recogida de firmas es la plataforma digital change.org, en la que cualquier ciudadano, en palabras de Javier Iglesias, "puede respaldar la campaña con un simple click con su teléfono móvil". "Nos hubiera gustado llevar a cabo en Salamanca una recogida física, pero dada la situación de la pandemia las recomendaciones son realizarla de forma digital", ha explicado a los periodistas.

Iglesias también ha anunciado que el PP presentará mociones contra la okupación ilegal en todos los ayuntamientos de España. "Ninguna población está exenta del riesgo que supone la okupación y es cuestión de todos el poder erradicarla", ha dicho Javier Iglesias.

Por su parte, el secretario provincial de los populares en Salamanca, Carlos García Carbayo, ha señalado que Pablo Casado anunció la semana pasada un plan contra la okupación ilegal promovido ante la "inacción" del Gobierno. "Se trata de un problema de constante crecimiento, con 3.700 casos en España en lo que llevamos de año, el triple que en 2005, un total de 40 denuncias al día". Y todo ello, ha incidido el alcalde de Salamanca, "con un Gobierno de Pedro Sánchez contemplativo y misericorde con quien arremete contra los derechos de los ciudadanos".

Proposición de Ley presentada contra la okupación por el PP en el Congreso

El PP ha presentado una Proposición de Ley con cinco puntos:

- Recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de cárcel de 1 a 3 años y la incitación a la okupación, con penas de cárcel de 3 meses a un año.

- Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar a los okupas del inmueble en 12 horas.

- Que los okupas no se puedan empadronar en la vivienda.

- Que las comunidades de propietarios puedan adoptar medidas legales.

- Que las personas jurídicas también puedan iniciar un procedimiento de desalojo.