La Profesión Médica desmiente la falta de médicos y reclama un plan de contingencia

"En España no faltan médicos, lo que faltan son políticas de recursos humanos en salud. En situación de pandemia, es obligado establecer un plan de contingencia urgente que, además, sea temporal y que tenga carácter extraordinario. Y no se puede tomar ninguna decisión sobre recursos humanos sin contar con la profesión médica", ha reivindicado este lunes en rueda de prensa virtual el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero.

En este sentido, la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Pilar Garrido, ha reivindicado que España necesita "un plan de contingencia y una planificación a medio o largo plazo". "Hay que formar a los médicos que se necesiten en cada especialidad", ha indicado.

En el encuentro, representantes de varias organizaciones médicas han defendido que la principal conclusión de los datos oficiales es que, en primer lugar, el sistema de formación de médicos "está saturado y el de contratación, obsoleto y caducado". Tal y como ha recordado el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Antonio Pujol de Castro, España es el segundo país del mundo respecto al número de Facultades de Medicina por número de habitantes, puesto que en 10 años se ha pasado de 28 a 44, lo que supone un 64 por ciento más.

"La solución no pasa por un aumento de plazas en las universidades, puesto que el número de egresados anuales es similar (entre 7.000 y 7.100 en los dos últimos años) y éste no se traduce hasta 6 años más tarde en un mayor número de aspirantes al examen MIR. Desde 2010 hay dos candidatos para cada plaza que se oferta, por lo que uno de cada dos graduados en Medicina no va a poder continuar con la Formación Sanitaria Especializada y por tanto no podrá ejercer como médico en el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha indicado.

Como ejemplo, ha detallado que en la convocatoria de 2019 se alcanzó el máximo de plazas convocadas con 7.845, pero también el número más alto de aspirantes, con 16.176 médicos. En esta convocatoria se alcanzó el máximo de aspirantes sin plaza MIR: 8.331. Sumando las plazas del resto de oposiciones para médicos (157 en la convocatoria 2019, sumando las de los Ministerio de Defensa, Interior y Justicia), quedaron alrededor de 8.174 médicos sin plaza de Formación Sanitaria Especializada en 2019.

EN CONTRA DE CONTRATAR A MÉDICOS EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS

Los médicos tampoco consideran que la solución sea, como ha planteado en las últimas semanas la Comunidad de Madrid, contratar a médicos extranjeros no comunitarios sin la correspondiente homologación de su título de Educación Superior. En este sentido, han recordado que la homologación se corresponde con el título de Grado o Licenciatura en Medicina, dependiente del Ministerio de Ciencias e Innovación y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), mientras que el reconocimiento se refiere al título de especialista, que se emite desde el Ministerio de Sanidad, necesario en España para trabajar en el SNS y cuyo proceso es diferente.

Según datos del CGCOM, en 2019 se homologaron 5.769 títulos extranjeros de Educación Superior. Este año, en pleno estado de alarma y dentro del plan de contingencia, en colaboración con Inmigración, el CGCOM trasladó a los Colegios de Médicos los expedientes de 750 médicos extracomunitarios homologados, de los que cerca de 500 no constan en las bases de colegiados.

DESMIENTEN "TAJANTEMENTE" QUE NO HAYA MÉDICOS

Respecto al ámbito laboral, han desmentido "tajantemente" que no haya médicos, ya que si se ponen los datos en comparación con los del resto de países de la Unión Europea, España cuenta con 3,9 médicos en ejercicio por 1.000 habitantes, mientras que la media europea está en 3,7, según un informe del Ministerio de Sanidad publicado en 2019 con datos de la Comisión Europea, la OCDE y el Observatorio Europeo de Salud de la OMS.

El último estudio de Demografía Médica disponible, con datos de 2018, señala que en España existen 384 médicos en activo por cada 100.000 habitantes, aunque también alerta de un importante número de facultativos que se encuentran entre los 55 y 64 años (un 27%), por lo que en los próximos años podrían jubilarse unos 48.800 médicos, muchos de ellos pertenecientes al sistema anterior a 1995 y por lo tanto con un alto porcentaje de especialistas en Atención Primaria (el 74,3% tienen más de 55 años).