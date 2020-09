La Universidad de la Experiencia aplaza su inicio de curso hasta enero de 2021

La directora académica del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca ha comunicado este lunes, 28 de septiembre, que el inicio de esta popular iniciativa educativa que tan bien recibida es cada año en la provincia queda aplazado.

"El rebrote de la COVID-19 y las malas previsiones para los meses de octubre y noviembre (como mínimo) siguen alterando profundamente nuestras vidas y provocando que haya que cambiar planes ya establecidos". ha indicado en una carta a los alumnos Noelia Morales Romo.

El inicio del curso ha sido pospuesto a enero de 2021, esperando que la situación mejore. La directora ha explicado, eso sí, que el curso está organizado y se podrá impartir en su totalidad entre enero y junio de 2021: 60 horas para los alumnos de 1º, 2º y 3º, y 30 horas para alumnado diplomado y alumnado del Modelo Simplificado.

"Entre los meses de noviembre y diciembre se valorará la evolución de la pandemia y, en función del escenario en el que nos encontremos, se iniciará o no el curso de forma presencial. Si no fuera posible, se devolverá íntegramente el importe de las matrículas abonadas. Si bien entendemos que la esencia de este Programa se articula en torno a los beneficios sociales de la presencialidad y esa ha sido nuestra apuesta desde los inicios de la organización del curso 2020-2021, la excepcionalidad de las circunstancias se impone. Seguiremos trabajando para iniciar el Programa con una presencialidad segura en enero. Si esto no fuera posible, buscaríamos otras alternativas apoyadas en la virtualidad para aquellos que deseen optar por esa vía", ha afirmado la directora.