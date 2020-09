Carpio apura el mercado: "Lo que busco es ir a un equipo con mentalidad ilusionante"

El futbolista salmantino Javi Carpio está a la espera de una llamada para encontrar destino de cara a la próxima temporada. El charro, uno de los capitanes la pasada temporada del Salamanca CF UDS, estuvo en verano en las Sesiones AFE y ahora se encuentra disfrutando de su primer hijo.

Cierre de mercado. "Es una situación extreña para mí. Estoy a la espera. He tenido ahora un niño y estoy disfrutando mucho de él. Lo que busco es ir a un equipo con mentalidad ilusionante. Por encima de lo económico. Lo que me ha salido, de momento, no me ha transmitido esa ilusión. Al tener ficha P, no se acaba mi mercado el día 5".

¿Retirada? "Siempre te ronda la cabeza la retirada. A mí me gustaría dejar el fútbol dentro de un terreno de juego. También hay que buscar otras soluciones. Por ejemplo, me he sacado el tercer título de entrenador".

Sesiones AFE. "Son enriquecedoras. Iba un poco reacio pero mi mujer me convenció. Desde el primer día te das cuenta de que son una auténtica familia. Se pasaron muy rápidos los quince días allí. Nada más volver a casa, le dije a mi mujer que iba a la siguiente edición".

Cláusula de partidos para la renovación en el Salamanca CF UDS. "La pandemia que hemos pasado es mucho más importante que haber renovado por partidos. El fútbol no se acaba aquí. ¿Que jode? Pues sí. Me lo comunican los responsables del organigrama del club. En ningún momento les voy a echar en cara nada".