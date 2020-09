El sorprendente plan de Kiko Matamoros para cuando tenga 80 años y su novia 40

Kiko Matamaros ha hecho gala, una vez más, de lo enamorado que está de Marta López. La modelo, 41 años menor que él, sale con el colaborador desde hace ya unos cuantos meses y, visto lo visto, no pueden estar más felices, según informa el diario digital 20minutos.

De la relación habló Matamoros este lunes en Sálvame. Preguntado por esa diferencia de edad, el ex de Makoke aseguró: "Lo único que me afecta de la diferencia de edad que va a llegar un momento en que yo no voy a estar físicamente en condiciones".

Entonces, desveló una especie de sorprendente plan para cuando ella llegue a su madurez, los 40 años, y él entonces tenga 80. "Le pediré o le aconsejaré que se vaya de mi vida", afirmó.

Esta es una cuestión que, reconoció, ha pensado mucho y que, incluso, le inquieta, "Estoy muy preocupado. Cuando eso pase, llegará el momento de vivir otra relación porque tendrá una vida digna de vivirse y querrá tener una relación con otra persona", sorprendía el colaborador en un alarde de sinceridad.

Eso sí, espera estar hecho un chaval cuando llegue el momento. "Yo, de verdad, ojalá esté con 80 años como una rosa".