Pelea entre Amaia Montero y Leire Martínez por los discos de ‘La Oreja de Van Gogh’

Amaia Montero dejó sus puesto como vocalista del popular grupo musical ‘La Oreja de Van Gogh’ en el año 2007 y fue Leire Martínez la elegida por los otros cuatro miembros, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Ahora, muchos años después, Montero ha recurrido a las redes sociales para mostrar públicamente su malestar por un gesto que ha tenido su ‘sustituta’, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

“Jamás firmaría un disco que no me correspondiera...por pura honestidad y respeto”, fue la respuesta de la intérprete de ‘La playa’ a un ‘tweet’ en el que un fan comparte un vídeo en el que muestra los albumes ‘Dile al sol’, ‘El viaje de Copperpot’, ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ y ‘Guapa’ firmados.

A continuación, un usuario de ‘Twitter’ le transmitió a la donostiarra que “varios estamos en una posición parecida”. “Nos encantaría tener nuestra colección firmada por todos, pero pensamos que a ti no te haría mucha gracia firmar los albumes y singles de esa época”, apuntó.

“¡¡¡Me estás diciendo en serio que piensas que renegaría de mis propias obras??? Donde me deje la vida y me entregué en cuerpo y alma como en cada disco que he hecho desde el primero hasta el último y los que quedan... ¿¿¿Es una broma no???”, contestó Montero.

Después de lo sucedido, Montero decidió darle ‘unfollow’ tanto a su ex banda como a Leire y compartió la siguiente reflexión: “Ninguna amistad lo es realmente hasta que pasa por una decepción y logra renacer de nuevo... ajustada. Lo demás son quimeras”.