​Salamanca tiene un índice de reproducción del coronavirus inferior a la mayoría de provincias de Castilla y León, pero preocupa “el aumento de ingresos y Sotoserrano”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado, como casi todos los martes, de la situación actual que vive la comunidad en relación al coronavirus. Castilla y León registra esta jornada 847 nuevas PCR, una cifra que parece afectar en este inicio de semana más a otras provincias que a Salamanca.

Al menos, según lo que ha precisado la propia consejera, “el índice de reproducción del virus en general es de 1,4. Por encima de estas cifras están Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Mientras que, por debajo del 1, están Salamanca, Ávila y Palencia”. Aunque pocos minutos antes, ha apuntado que en la última semana se han notificado 690 casos en Salamanca, “Lo que supone un ligero aumento de la tendencia”.

Así mismo, para la consejera de Sanidad hay dos preocupaciones claras. Por un lado, la situación de determinadas zonas de la comunidad con una incidencia alta y que han sido confinados, como es el caso de “Sotoserrano en el área de salud de Miranda del Castañar”. Por el otro, el creciente aumento de ingresos en los hospitales de la comunidad, que sigue siendo la tercera en pacientes UCI de toda España.

“La situación no es buena, no nos engañemos”

Verónica Casado ha estado acompañada por dos profesionales sanitarios, "las personas que más saben en diferentes especialidades". Carlos Dueñas, coordinador de medicina interna, y Garciliano García Estrada, coordinador de neumología grupo COVID, quienes han analizado desde la mirada clínica la situación actual de la comunidad.





Una que “no es buena, no nos engañemos”, ha asegurado Dueñas, aunque “espero que mejore a lo largo de las semanas con la colaboración de ciudadanos y profesionales, porque si no con el problema de déficit de profesionales que tenemos, a este ritmo de trabajo, no duraremos mucho”.