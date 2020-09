La Universidad de Salamanca inaugura el nuevo curso académico 2020-2021: "Miremos todos hacia el futuro manteniendo la alerta, la prudencia y la atención en el presente"

El acto, llevado a cabo en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca con la presencia de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas; con la ponencia de la memoria del curso anterior a cargo del secretario general de la Institución Académica, Fernando Almaraz; y con la lección inaugural realizada por Vicente González Martín, catedrático y decano de la Facultad de Filología, con el título Las literaturas italiana y española: Un ensueño intercambiable.

El rector ha comenzado su discurso de apertura de curso dando las gracias a toda la comunidad educativa de la USAL por creer "en el valor de la Universidad", que ha trabajado "por la protección de la salud en tiempos de pandemia y también por la calidad del servicio úblico de Educacion Superior con toda nuestra energía".

"En este curso, necesitamos creer en el ser humano y protegerle más que nunca. Aquí estamos para educar", ha indicado Rivero. "Gracias a quienes invierten miles de horas cada año cumpliendo con su deber, impartiendo la mejor formación, escribiendo excelentes libros y artículos, indagando en soluciones a las cuestiones científicas y colaborando con la iniciativa privada para contribuir a la calidad de vida y al progreso".

El máximo mandatario de la Universidad de Salamanca ha tenido también palabras de recuerdo para aquellas personas "a las que hemos despedido en este dramático año 2020". "Hemos sufrido la pérdida de seres queridos, familiares, amigos. Compañeros jubilados y en activo nos han dejado el curso pasado. Nos acordaremos siempre de ellos. Queremos, desde la Universidad, homenajear a nuestros mayores, porque en la USAL siempre se ha respetado la edad. La sociedad debe proteger a las personas que construyeron nuestro bienestar, siguiendo su mejor ejemplo y el de sus enseñanzas", ha indicado.

"La distancia interpersonal es hoy la mejor expresión del abrazo. Nos abrazamos separándonos"

Durante este curso, en palabras del rector, la USAL "no se ha separado". "Con modos y herramientas se ha mantenido la relación entre docentes y discentes. Los grupos de investigación se han reorganizado sobre la base de la distancia interpersonal, que es hoy la mejor expresión del abrazo. Nos abrazamos separándonos".

"Con la fundamental colaboración de los equipos de Facultades y Escuelas se han desplegado los planes de contingencia para una docencia adaptada y se han multiplicado los esfuerzos formativos de nuestros profesores. En este curso hemos actualizamos titulaciones y hemos seguido reforzando nuestra oferta académica; pero además de adaptarnos a todas las contingencias que vengan en cada uno de los títulos, y de garantizar el mejor servicio público para nuestros estudiantes, consideramos prioritario avanzar hacia una transformación digital que sea inclusiva, participativa y en esencia, humana", ha dicho Ricardo Rivero.

"También nos hemos marcado como objetivo estratégico reforzar la Escuela Internacional de Posgrado con la digitalización de los trámites y el lanzamiento de una oferta propia formativa y transversal", ha comentado el rector, que también ha destacado el mantenimiento de las cifras de proyectos y la captación de fondos para ellos. Además, está siendo clave para la USAL la colaboración con el Sistema Sanitario, con la puesta en marcha del laboratorio de diagnóstico Covid-19. "Gracias a quienes han trabajado sin descanso en estas labores", ha indicado.





Rivero ha tenido palabras de agradecimiento para el Personal Docente e Investigador. Sobre ellos ha indicado que la Universidad de Salamanca "seguirá abriendo todas las convocatorias de plazas de promoción y acordará un Plan con la Consejería de Educación para proceder al devengo de los sexenios de Investigacion y Transferencia pendientes". "Es de justicia reconocer el trabajo bien hecho", ha comentado.

En cuanto al PAS, el rector ha agradecido "el ejemplo de los responsables y los trabajadores de los servicios, que han dado lo mejor de sí en meses tan difíciles". "Gracias por demostrar vuestro compromiso e identificación con las necesidades de la Universidad de Salamanca. Os corresponderemos manteniendo los compromisos de mejora laboral, carrera horizontal y promoción interna", ha asegurado.

El mensaje para los estudiantes: "Los jóvenes debéis demostrar que os importa la salud de la sociedad. Quienes no estén a vuestra altura tendrán que responder por ello"

"Gracias también a los estudiantes, que son el futuro. Gracias al consejo de delegaciones, a las asociaciones que defienden los derechos de sus compañeros. Gracias por su compromiso y por sus propuestas de garantía y mejora en la atención a los de jóvenes que eligen la USAL como lugar para realizar sus proyectos vitales formativos", ha indicado el rector.

Eso sí, Rivero ha asegurado que, durante los próximos meses, todos deberán ser muy responsables. "Los jóvenes debéis demostrar que os importa la salud de la sociedad, como todos debemos hacerlo. La Universidad os lo agradecerá de manera solidaria, ayudando a cada estudiante que lo necesite. Quienes no estén a vuestra altura tendrán que responder por ello", les ha dicho.

"Esta misma mañana, antes de acudir a este acto, he preparado las cartas de incoación de diligencias previas a la apertura de expediente disciplinario para quienes sean identificados como infractores de las normas sanitarias. Si algún miembro de la comunidad universitaria demuestra falta de respeto por la sociedad, no merece estar en la USAL", ha exclamado el rector, que también ha detallado que ha dado orden de inicio de expedientes de expulsion a estudiantes de Colegios Mayores si no se atienen a estas reglas de convivencia.

"Confío en el excelente ejemplo de la mayoría de los estudiantes, en vuestra responsabilidad, la de toda la comunidad universitaria. La de demostrar con los hechos que la juventud sabe estar en este momento. Haciéndolo, os ganareis el respeto de todos. Habéis de ser los maestros del mañana, los ingenieros, los jueces, los profesionales sanitarios. Con vuestra capacidad de adaptación y vuestra y nuestra responsabilidad, expresaremos nuestro agradecimiento a los profesionales que nos curan y nos protegen. Sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... cada persona en el lugar donde sea necesaria".

"Miremos todos hacia el futuro manteniendo la alerta, la prudencia y la atención en el presente"

"Miremos todos hacia el futuro manteniendo la alerta, la prudencia y la atención en el presente", ha reiterado el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, porque "muchos proyectos han de desarrollarse el curso que se inicia". "La Universidad de Salamanca ha dado lo mejor de sí en momentos de adversidad, ahora debemos seguir haciéndolo. Recordemos siempre a Miguel de Unamuno, que en un momento terrible de su biografía, en las peores circunstancias de su propio confinamiento, detestado por los unos y por los otros, siguió escribiendo, enseñando, dando una lección de sentido del deber".

Rivero ha finalizado su discurso indicando que se compromete "a redoblar el esfuerzo, la atención y la responsabilidad".