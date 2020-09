Adelina aclara los rumores de maltrato y lanza un mensaje directo a José: "Deja de hacerte el sorprendido"

Adelina ha dado un paso adelante y lo ha hecho para salir al paso de los rumores que corrían en las últimas semanas respecto a su ruptura con José. Los concursantes de La isla de las tentacionesrompían su pareja, la única que sobrevivió al reality, a principios de septiembre sin dar muchos detalles de las razones, según informa el diario digital 20minutos.

Es ahora cuando ella ha querido desmentir lo que se ha dicho y ha mandado un mensaje directo a su ya ex, eso sí, sin querer iniciar una guerra que no les llevaría a ninguna parte.

“Que tenga que aclarar esto me preocupa pero veo que es necesario: jamás me han maltratado. La relación se ha roto porque he conocido otras facetas de él que me han decepcionado. Nos hemos querido pero no nos conocíamos como deberíamos", ha escrito la joven en su story de Instagram.

A través de esa vía, también ha lanzado un mensaje mu directo a José. "Ni el malo es tan malo ni el bueno tan bueno. José, esto va directamente para ti, y voy a ser muy clara como siempre lo he sido. Sabes muy bien lo que hay y de lo que hablo, deja de hacerte el sorprendido porque no quiero entrar en guerras y no quiero hablar más. He vivido una decepción en cuanto a cosas por las que metía la mano en el fuego por él, punto", ha revelado.

"No quiero tele ni tonterías que estáis diciendo porque he tenido la oportunidad y no lo he hecho. No voy a hablar más del tema. Que seáis muy felices y buena vibra", ha rematado Adelina.

Además, la exconcursante ha publicado un elegante vídeo en el que se anima a seguir adelante y a dejar atrás una etapa de su vida ya olvidada.