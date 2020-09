Casi treinta mil personas retoman la presencialidad en la Universidad de Salamanca, que inicia este jueves el curso "más responsable"

Casi 30.000 personas que conforman la comunidad educativa de la Universidad de Salamanca completarán este jueves, 1 de octubre, el regreso a la Institución Académica, que volverá a la presencialidad. Así pues, todas las Facultades abrirán sus puertas y su funcionamiento se unirá a las de Medicina y Farmacia, que ya llevan el mes de septiembre de toma de contacto.

El rector Ricardo Rivero calificó este curso el pasado martes —día en el que tuvo lugar el acto institucional de apertura— del de mayor responsabilidad de la historia reciente de la USAL, porque este año también está en juego la salud de la comunidad educativa debido a la pandemia de Covid-19. Rivero se dirigió en su discurso a toda la comunidad universitaria que integra la USAL y específicamente a los estudiantes, a los que solicitó máximo compromiso ante el nuevo curso. "Los jóvenes debéis demostrar que os importa la salud de la sociedad en la que estáis más que a nadie. La Universidad os lo agradecerá de manera solidaria, ayudando a cada estudiante que lo necesite", al tiempo que lanzó una dura advertencia para aquellos alumnos y alumnas que infrinjan las normas sanitarias. “Si algún miembro de la comunidad universitaria demuestra falta de respeto a la sociedad no merece graduarse en la USAL. Confío en el excelente ejemplo de la mayoría de vosotros. Demostrad con los hechos que la juventud está a la altura de las circunstancias. Haciéndolo, os ganaréis el respeto de todos”, subrayó el rector.





Casi 4.500 alumnos de primer curso

El curso se iniciará con más de 4.400 nuevos alumnos de primer año, según las estadísticas oficiales registradas en el segundo listado de matriculación que fue dado a conocer hace escasos días por la Institución Académica. De estos jóvenes que por primera vez se incorporan a las aulas universitarias, un total de 3.001 lo hicieron en el grado elegido en primera opción, lo que significa que el 68 % de los nuevos matriculados en la USAL cursará la titulación deseada.

Respecto a las titulaciones más demandadas en la Universidad de Salamanca, las estadísticas sitúan nuevamente a Medicina, con 6.106 solicitudes; Enfermería de Salamanca, con 4.183; Psicología, con 2.914; Enfermería de Ávila, con 2.740; Enfermería de Zamora, con 2.610; Farmacia, con 1.866; Fisioterapia, con 1.829; Criminología, con 1.790; Odontología, con 1.648; Biología, con 1.419; Derecho, con 1.356; Educación Primaria de Salamanca, 1.354; y Administración y Dirección de Empresas, con 1.262, como las más solicitadas.

Presencialidad segura

La Universidad de Salamanca ha apostado por un modelo de presencialidad segura para este curso 2020-2021 que se inicia. Para ello, se ha elaborado un plan con el que se garantiza una vuelta a las aulas de forma segura, mediante el cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias.

El documento, de acceso público en Internet, es un decálogo de directrices y recomendaciones para todos los miembros de la comunidad universitaria. Entre las recomendaciones aparece la necesidad de tener en vigor y actualizada la tarjeta sanitaria; la obligatoriedad de no acceder a los centros educativos si se tienen síntomas o la persona se encuentra en período de aislamiento; la recomendación de no acudir al centro de estudios más que para la realización de actividades académicas o la norma de no permanecer en los pasillos, zonas de paso y a las entradas y salidas de los centros, entre otras cuestiones de gran relevancia.

Colegios mayores protegidos contra el Covid-19

La Universidad de Salamanca también ha elaborado un protocolo de prevención y actuación para sus colegios mayores durante el curso 2020/2021 con el objetivo de prevenir la transmisión del coronavirus y preservar la seguridad en sus colegiales y de todo el personal que presta sus servicios en los citados colegios mayores

El protocolo contiene medidas de tipo organizativo así como higiénicas, colectivas e individuales, y establece un mecanismo ágil de adaptación a los cambios, pautas y recomendaciones que proponga el Gobierno (tanto el estatal como el autonómico) y las autoridades sanitarias en todo momento.