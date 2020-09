El alcalde de Guijuelo pide a sus vecinos en un bando colaboración para evitar los contagios de coronavirus y respeto riguroso a los confinamientos

Roberto Martín recomienda no relajarse en las medidas higiénico-sanitarias y exigir su cumplimiento en el entorno familiar y social

La Zona Básica de Salud de Guijuelo cuenta este martes con 72 positivos y una incidencia de 65,25 personas con PCR positiva por cada 10.000 habitantes. Con una evolución de contagios que preocupa a la Junta de Castilla y León, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha publicado un bando en el que pide colaboración a los vecinos "ante la situación provocada en los últimos días por la preocupante evolución de la pandemia en nuestra localidad".

El alcalde pide a los vecinos que cumplan "escrupulosamente con las medidas higiénico-sanitarias recomendadas" como la distancia social, el uso de mascarilla para los mayores de seis años y el empleo de gel hidroalcohólico. Asimismo, en el caso de personas con síntomas compatibles con el covid-19, pide que se queden en casa y llamar por teléfono al centro de salud. "Los profesionales sanitarios se pondrán en contacto contigo lo antes posible".

El bando ruega respeto riguroso a los confinamientos ordenados por las autoridades sanitarias. "No son aleatorios, muy al contrario, se decretan para preservar la salud de todos, seamos prudentes y responsables. No debemos relajarnos en estas sencillas disposiciones y también debemos exigir su cumplimiento en nuestro entorno familiar y social. Es obligación de todos velar por la seguridad y salud colectivas. No es momento de personalismos e individualidades, sino de mantenernos unidos para afrontar una situación adversa de la que saldremos más rápidamente si actuamos todos juntos".