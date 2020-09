​Piojo: “No tengo duda de que debajo de esta herida hay un corazón que es unionista”

El ya ex capitán de Unionistas, Piojo, explicó ante los medios de comunicación que no hablaría de los últimos cuatro meses en la rueda de prensa con el presidente del club pero que sí lo hará más adelante. Concretamente, la próxima semana.

Sin preguntas sobre los últimos cuatro meses. “Hoy no voy a contestar una pregunta de estos últimos cuatro meses. De eso hablaremos la semana que viene. Si lo hago maána o pasado, perjudicaría a mis compañeros. El lunes o el martes que viene, yo os citaré a todos. Creo que es necesario que sepáis la otra versión. Ni mucho menos quiero meter mierda ni dañar al club, pero es necesario que sepáis la verdad”.

Etapa en Unionistas. “Ayer estaba en casa e incluso hoy, cuando me he despedido de la plantilla, me decían que si no iba a escribir nada. Encendí el ordenador pero creo que es mejor que hable desde dentro. Todavía recuerdo la primera toma de contacto que tuve con el club. Fue con Tom y Astu. Ellos me propusieron ser el buque insignia de este proyecto. No podía decir que no. Llamé a mi mujer y a mi familia y les dije que era demasiado bonito para ser verdad. Hoy les tengo que dar las gracias a esas dos personas. Incluso me quedé pronto. Recuerdo la Asamblea, el cariño de la gente, en el campo… sobre todo, con lo que más me quedo es con la gente. Nos han apoyado en las buenas y, sobre todo, en las malas. Han sido tres años brutales. Hemos reído y llorado de tristeza. Pero, sobre todo, he disfrutado. Iba a entrenar contento. Aquí había conseguido ser feliz y no me importaba la categoría. Tardaré en asimilar todo esto y tardaréis en verme por el Reina o por Las Pistas. Tardaré en ver un partido desde fuera de este club porque no estoy preparado. Todo el mundo sabe a quién le tengo que dar las gracias y a quién no se las tengo que dar. No tengo duda de que debajo de esta herida hay un corazón que es unionista”.

Su mejor momento en Unionistas. “Creo que es imposible quedarse con uno. Imposible. Cuando vine con Toti a hacerme socio el primer año de Unionistas, fue por afinidad a un club. Veía que era una buena idea de todo lo que está aportando esta gente de manera gratuita”.

Seguirá jugando. “Por supuesto. Soy consciente de la altura de mercado en la que estamos. Queda mucho fútbol en estas piernas. NO sé quién lo valorará. Van llegando cosas pero ahora hay una cosa que se llama recuperar la ilusión. Ha llegado algo de fuera pero soy consciente de mi edad y no lo puedo hacer a cualquier precio. Pero no ha llegado ninguna oferta que yo le diga a mi mujer que nos vamos. Si no, apostaré muy fuerte por entrenar con algún equipo de la provincia y estar en forma por si me llega la oportunidad”.

Mensaje de Tom. “Os explicaré el martes, cuando hablemos. Cuando el club me propone ese cargo, yo hablo con todas mis personas de confianza. Y Tom es una de ellas”.

Apoyo de los compañeros. “Pensaba que la semana del Real Madrid, mi teléfono no podía sonar más ni arder las redes sociales. Pero esta semana se ha multiplicado por diez. Os aseguro que no paro de contestar. No sé si me merezco tanto”.