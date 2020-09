​Miguel Ángel Sandoval, sobre Piojo: “A mí me hubiera gustado más que se hubiese despedido en el campo y finalizando el contrato”

El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, estuvo al lado de Piojo en la despedida del futbolista del club. El mandamás del club

Adiós de Piojo. “No ha sido un trago agradable para el jugador ni para el club. Agradecer a Pio. Recuerda la Asamblea que le presentamos cuando estábamos en Tercera División, con ganas de luchar por un ascenso que se nos resistió en el primer año. En los últimos tres años ha cambiado mucho Unionistas y estamos en Segunda B. A veces hay que tomar estas decisiones. Es de la dirección deportiva y del entrenador, y la directiva la ratifica. No es fácil despedir a un jugador con el poso que ha dejado en el club y en la Unión Deportiva Salamanca. Si nos hubiéramos negado a una decisión así, sería en contra de nuestros valores y nuestra filosofía. El jugador quería seguir en el verde y explicamos en la Asamblea la negociación. Queríamos que acabase de otra forma. Estamos hoy aquí para despedirlo: con un ¡hasta luego!”.

'Caso Piojo'. “Si nos dan palos sin justificar, ahora nos van a dar un buen palo. La dirección deportiva y el entrenador ficharon a un lateral derecho para tener minutos. Desde el momento en el que vino la no convocatoria a Burgos, supimos que teníamos que actuar. Teníamos la idea desde hace tiempo, pensamos en sacar a la luz algo que él llevaba tiempo dando vuelta: un cargo en el club en el que cobrara todo. Y que tuviese una tranquilidad esos dos años si no encontraba algo deportivo. Estábamos muy ilusionados en esa idea, que el capitán siguiese en el club. Pio ha traído patrocinadores suyos al club, también pensamos en que fuera bueno para él deportivamente. Nosotros un poco desilusionados por no recibir un ok a esa propuesta”.

Decisión. “Sí, es estrictamente deportiva. Nos lo comunicó en la primera reunión el director deportivo y el entrenador también. No sé si vendría de antes esa opinión. Pero eso sí lo plantearon”.

¿Orgulloso del adiós de Piojo? “A mí me hubiera gustado más que se hubiese despedido en el campo y finalizando el contrato”.

Homenaje. “Más adelante, si lo permiten, sí. No tendría lógica hacerla sin público”.

No lograron reconducirla. “Creo que no era bueno que tuviese un rol de tener que buscarse un puesto o estar en la grada en algunos partidos. Ninguna situación para nosotros es grata. Algunas han sido durante el verano y otras son ahora. Al final, la dirección deportiva y el cuerpo técnico no creen que el jugador pueda estar en grada. Creen que ese sueldo o esa ficha puede utilizarse por otro jugador”.

¿Cree que la DD se puede equivocar en algunas decisiones? “Sí. También Gorka Etxeberria se llevó muchos palos y trajo mucho dinero para el club. Se ha visto en los traspasos. Incluso alguno se queja del Foot Talent”.

Verano muy movido. “La dirección deportiva cree que esos jugadores no van a tener minutos. Ahora tienes que salir dos o tres jugadores y con lo que podamos ahorrar de cesiones y puestos que falta por cubrir, llegar a los jugadores que queremos. Creo que sí dará tiempo de aquí al lunes a cerrar la plantilla. Ha sido un mercado muy raro. Hay equipos que están haciendo inversiones muy fuertes. Yo siempre he dicho que me gusta la tranquilidad y que todo fluya. Nos hemos visto mucho en ruedas de prensa este verano, así que eso quiere decir que ha sido movido. Creíamos que no iba a ser fácil y por eso tomamos la decisión con el director deportivo y el entrenador”.

Las formas con Piojo. “Desde el club sí puedo decirlo. Mantuvimos silencio. Creemos que el director deportivo tiene que decir si cuenta con los jugadores o no. Una vez que nosotros pensamos que tenemos que tomar la batuta en algún momento. También había malas formas con Romero y no llegó ese audio. Hay negociaciones más agresivas y otras no. Piojo tiene abiertas las puertas abiertas más adelante”.