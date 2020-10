Perfumerías Avenida realiza un 'quinteto' de presentaciones

Perfumerías Avenida ha presentado en la mañana de este jueves a cinco jugadoras. El presidente Jorge Recio, acompañado del entrenador Roberto Íñiguez, fue el encargado de presentar a Umi Diallo, Marica Gajic, Nina Milic, Leo Rodríguez y Katie Lou Samuelson. El propio Jorge Recio confirmó que Hayes ya está con el grupo.

Katie Lou Samuelson. "Estoy muy emocionada. Apenas llevo un par de días pero los entrenamientos han estado muy bien. Con todo lo que se ha vivido, buscaba un club familiar y para ser feliz. Estoy contenta de poder jugar con mi hermana. He estado dos meses confinada en el mismo sitio y me sirve para las burbujas de Euroliga. Espero contribuir en la medida de lo posible al equipo, hay muy buenas jugadoras y la idea es jugar rápido".

Leo Rodríguez. "Estoy muy feliz de estar de vuelta en Salamanca, que fue mi casa durante tres años, y muy feliz por poder jugar a esto en la situación en la que estamos. Vengo con más experiencia tanto como persona como jugadora. He jugado con otras compañeras y otros entrenadores. El futuro, como hemos aprendido en este tiempo, va día a día. Me gustaría seguir. Cuando llegue el momento, se hablará ".

Nina Milic. "Estoy muy contenta y emocionada por estar aquí. Aunque acabo de llegar, me he adaptado muy rápido. Todo el club me ha hecho sentir importante. Es un juego que me gusta, jugar rápido. Tenemos un grupo de jugadoras muy bueno y ahora tenemos que hacer lo que pide el entrenador. Mis expectativas son muy altas, tanto para mí como para el equipo".

Marica Gajic. "Estoy muy agradecida de estar aquí. Sé que no voy a tener el apoyo de los fans por la situación pero espero que pronto estén en el pabellón. He jugado como oponente y sé como es el ambiente. He jugado muchos años en Turquía y estaba entre asustada y emocionada al venir aquí. Pero estoy muy contenta desde que he llegado. Roberto es un entrenador muy exigente pero sabemos lo que pide de cada una de nosotras. Siempre le he querido tener como entrenador".

Umi Diallo. "Estoy muy contenta de estar aquí. El hombro está mucho mejor. Me he recuperado muy rápido aunque esta semana no podré estar. Cuando me llamó Avenida, me quedé impactada. Estoy con muchísima ilusión. Sabíamos que esta temporada iba a ser complicada pero Roberto nos transmite que estemos concentradas en los partidos".