​Tudanca visita el Banco de Alimentos de Salamanca y desea “que no haya ninguna familia que no tenga lo necesario para subsistir”

El secretario general del PSOE de Castilla y Léon, Luis Tudanca, ha visitado el Banco de Alimentos de la ciudad acompañado del secretario general del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, y ha comprobado la labor que desarrolla esta organización en la provincia de la mano de su presidente, Godofredo García.

“Esta es la despensa de la gente necesitada”, ha asegurado el presidente del Banco, que ha detallado que los 19 voluntarios que trabajan en él a diario reparten cada día 6.000 kilogramos de alimentos a más de 8.200 personas en la provincia salmantina. “Este trimestre va a ser duro, pero vamos a intentar mantener las estanterías llenas, como están ahora”, ha declarado.

Por su parte, Luis Tudanca ha agradecido la labor del Banco de Alimentos y la ha calificado como “imprescindible” en los “tiempos de dificultad” por los que pasa el país. El secretario general de los socialistas de Castilla y Léon ha agradecido, también, la generosidad de las empresas, personas y organismos que llenan las instalaciones de la ONG con productos, pero ha avisado de que “hay que hacer más” para poder hacer frente a los próximos meses, “que serán de dificultad por la emergencia sanitaria”.

“Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que la Junta haga aportaciones extraordinarias y no haya ninguna familia que no tenga los alimentos necesarios para subsistir”, ha asegurado Tudanca, que ha destacado la puesta en marcha del fondo de emergencia social por parte del Gobierno de España y que ha pedido al gobierno regional que refuerce el servicio de comedores escolares de la Comunidad. “Al Banco de Alimentos no se le puede pedir que haga más que lo que hace”, ha sentenciado.