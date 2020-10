El Ayuntamiento de Salamanca recuerda su "apoyo, asistencia y ayuda" a las personas mayores

El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido esta mañana a los mayores de la ciudad con motivo del acto por el Día Internacional de las Personas Mayores. El evento se ha iniciado con un minuto de silencio en honor a los fallecidos en consecuencia de la pandemia. El alcalde, Carlos García Carbayo, brinda de especial este día ya que "reconoce la importancia y contribución de los ancianos para la sociedad y coinciencia sobre los retos que plantea el envejecimiento".





Este día en su honor se lleva celebrando 30 años, tiempo que según considera el alcalde "no ha sido suficiente para otorgar a las personas mayores el protagonismo social que merecen". Y, aunque se han producido avances, la pandemia deja de manifiesto la necesidad de conseguir que las políticas orientadas a las personas mayores no se limiten a lo meramente asistencial, si no que sean medidas efectivas que garanticen su participación y derechos".





"Las personas mayores se sienten marginadas en esta nueva normalidad", algo de lo que tanto las administraciones públicas como el resto de sociedad es consciente. Este sentimiento generalizado de los mayores de la ciudad se está intentando paliar desde el Ayuntamiento, que se encuentra actuando para que su participación tanto física como intelectualmente y social pueda ser activa.

El alcalde ha recordado que "Salamanca es una ciudad amigable con las personas mayores" y, por ello, cuenta con varios proyectos como "Salamanca acompaña", el Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores o "Paseando por Salamanca", que pretenden dar respuesta a la predisposición que muestran los ancianos salmantinos.