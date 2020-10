Buscan voluntarios para un estudio sobre el impacto físico y mental de la Covid

La Universidad de Navarra solicita voluntarios para el mayor estudio mundial sobre el impacto físico y mental de la pandemia de la COVID-19. El centro académico, que participa a través del Instituto Cultura y Sociedad, anima a adultos y menores con supervisión a rellenar un cuestionario online que ayudará a diseñar programas de prevención e intervención de pandemias, informa en un comunicado, según informa el diario digital 20minutos.

Se trata del proyecto COH-FIT (Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times), en el que colaboran cerca de 200 investigadores internacionales y que aspira a recopilar información de más de 100.000 personas en seis continentes.

La encuesta COH-FIT estará vigente a lo largo de toda la pandemia y hasta un año después de que se dé por finalizada, con el objetivo de ver la evolución, según indica la universidad que explica que se solicita información de forma anónima a adultos y, con consentimiento y ayuda de sus padres, a adolescentes y niños de 6 años en adelante.

Por parte de este centro académico participa como investigador Gonzalo Arrondo, del Grupo ‘Mente-Cerebro’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) y profesor de la Facultad de Educación y Psicología. Además de él, lideran el estudio en España otros tres expertos del Hospital Clinic de Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Factores de riesgo y protección COH-FIT aspira a identificar qué personas presentan mayor y menor riesgo de experimentar problemas de salud física y mental durante la pandemia y ante diferentes niveles de medidas de distanciamiento físico, así como identificar los factores de riesgo y protección que permitirán diseñar programas de prevención e intervención, tanto para la pandemia actual como para otras futuras.

“Es muy importante que muchas personas de todas las edades participen en este tipo de estudios internacionales, ya que solo así pueden obtenerse datos fiables y comparables que permitan responder a las preguntas relevantes que actualmente están surgiendo en relación con la pandemia”, afirma Arrondo.

Los resultados se presentarán a la comunidad científica nacional e internacional con el objetivo de ayudar a desarrollar intervenciones específicas para personas con un riesgo especialmente alto.

COH-FIT cuenta con el apoyo de organizaciones como la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Red de Prevención de Enfermedades Mentales y Promoción de Salud Mental (ECNP Network) y la Asociación para la Salud Mental de los Niños y Adolescentes (ACAMH), entre otras. A la encuesta se puede acceder en el enlace https://www.coh-fit.com/?lang=es.