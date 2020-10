Donald Trump y Melania, positivo por coronavirus

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, y su esposa, Melania, han dado positivo por Covid-19. Así lo ha confirmado el mandatario en un tuit colgado a la una de la madrugada de Washington (siete de la mañana hora peninsular española), según informa el diario El Mundo.

Dos horas antes, Trump (74) había colgado otro mensaje en esa red social anunciando que tanto él como Melania se iban a someter a una cuarentena de dos semanas, después de que la estrecha colaboradora del presidente Hope Hicks diera positivo y mostrara síntomas de la enfermedad. Un alto funcionario de la Casa Blanca no ha querido confirmar ni desmentir a la cadena de televisión NBC que el presidente o su esposa tenga síntomas.

Trump se encuentra dentro del grupo de riesgo por la enfermedad, ya que tiene 74 años. Hicks, que tiene 31 años, es parte del círculo de colaboradores más estrecho de Trump, y en los últimos días ha viajado con el presidente tanto en el avión oficial 'Air Force One' como en el helicóptero 'Marine One' que usa en sus desplazamientos. La salud de Trump ha sido objeto de especulación después de que fuera ingresado por motivos que nunca fueron difundidos en noviembre pasado. Hace dos años y medio, Melania estuvo una semana en el hospital para tratar una "afección renal" de la que tampoco se dieron más detalles.

La cuarentena de Trump es un nuevo sobresalto en la campaña electoral estadounidense, y pone en cuestión la participación del presidente en el segundo debate con su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, que está previsto para exactamente dentro de dos semanas en el decisivo estado de Florida.

Por el momento no hay más detalles acerca de su estado de salud, pero todo parece indicar que ni él ni Melania, que es 24 años más joven, hayan desarrollado síntomas. De acuerdo con en la edición online del diario 'The Washington Post', que cita a fuentes anónimas de la Casa Blanca, Trump y su equipo no alteraron su programa de actos después del positivo de Hicks, del que fueron informados inmediatamente. Así, el presidente viajó en el avión oficial al estado de New Jersey, donde dio un discurso y participó en un acto de recogida de fondos para su campaña. Según el mismo periódico, "Trump estuvo en contacto estrecho con docenas de personas, incluyendo seguidores en una mesa redonda". Todos los actos de campaña de Trump han quedado suspendidos inmediatamente, mientras el jefe del Estado y del Gobierno y su esposa se preparan para pasar dos semanas en la Casa Blanca.

Trump no solo no ha suspendido su campaña electoral, como ha hecho Biden, sino que ha mantenido un considerable calendario de mítines y eventos. En varias ocasiones ha roto las normas de los estados en los que celebraba los eventos -esta semana las de Pennsylvania, y hace dos las de Nevada - al congregar a sus seguidores en espacios cerrados. Los asistentes a los mítines de Trump tienen a gala no ponerse mascarilla en los eventos, al igual que el presidente, que no apareció en público con la cara tapada hasta el 11 de julio.

El martes pasado, en el debate con Joe Biden, Trump interrumpió al moderador, el periodista Chris Wallace, tres veces para declarar que "yo solo llevo mascarillas cuando hace falta, no como él [en referencia a su rival], que se la pone aunque la persona con la que esté hablando esté a 200 pies [65 metros]".

El positivo en el Covid afecta de lleno a la campaña de Trump. Por un lado, le impide llevar a cabo mítines, en los que energiza a su base de votantes. Pero, además, cuestiona toda la estrategia del presidente de quitar importancia a la pandemia y de tratar de reabrir al máximo la economía estadounidense. Ya el martes, Trump declaró una y otra vez que Biden "quiere cerrar el país" por el coronavirus.

La lentitud de la Casa Blanca en reaccionar ante el coronavirus ha sido considerada por muchos expertos como una de las principales causas de que Estado Unidos encabece a nivel mundial el recuento oficial de inefectados y fallecidos por la pandemia. A día de hoy, lleva algo más de un millón de positivos y 207.808 fallecidos, de acuerdo con los cálculos de la Universidad Johns Hopkins. En cuanto a muertos en relación a su población, EEUU es el octavo país del mundo, tras Perú, Bélgica, Bolivia, Chile, Brasil, España, y Ecuador.

Hope Hicks, por su parte, fue la jefa de prensa de la campaña de Trump en 2016, y se ha visto envuelta en varios escándalos por sus novios. En 2016, Hicks salió con el jefe de campaña de Trump, Corey Lewandoswski, que tuvo que dimitir después de haber agredido a una periodista en un mitin.

En aquella ocasión, según narra el periodista Michael Wolf en su libro sobre a presidencia de Trump 'Fuego y Furia', publicado en España por Península, el futuro presidente comentó que Hicks "es el mejor trasero que Lewansowski va a pillar en la vida". Ya en la Casa Blanca, tuvo como novio al asesor de Trump Rob Porter, que dimitió cuando se hicieron públicas las acusaciones de malos tratos presentadas contra él por sus dos ex esposas.